Столтенберг заявил об ошибке России относительно НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции по кибербезопасности в Лондоне заявил, что Россия недооценила степень сплоченности членов альянса в ситуации с Крымом и Донбассом.

«Я думаю, что Россия недооценила единство нашего альянса. Если посмотреть, что Россия делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как она сделала, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями. И теперь в киберпространстве мы также хотим разоблачить то, что они делают», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее на этой же конференции глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с союзниками вне альянса «информацией и оценкой» о «российской киберактивности» в их странах.

Также он заявил, что у НАТО нет необходимой стратегии сдерживания киберугроз.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД