Британия раскритиковала НАТО

У стран НАТО нет необходимой стратегии сдерживания киберугроз, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«У нас до сих пор нет надлежащей стратегии сдерживания в киберсреде. Мы должны найти способ сделать это (принять стратегию), поскольку в случае, если они (противники) попытаются совершить нападение, мы заплатим за это», – передает его слова РИА «Новости».

Хант добавил, что общие ценности стран-членов альянса являются «секретным оружием» НАТО.

«Оппоненты пытаются поколебать веру людей в наши ценности, такие как демократические выборы. Мы должны защитить наши общие ценности», – заявил Хант.

Ранее Хант также заявил, что национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, которые не входят в альянс, «информацией и оценкой» о российской киберактивности в их странах.