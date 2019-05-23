Британия пыталась убедить другие страны в киберугрозе со стороны России

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, «информацией и оценкой» о российской киберактивности в их странах, говорится в речи главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта.

В речи главы МИД Британии, опубликованной Форин-офисом в преддверии выступления Ханта на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности, утверждается, что российские спецслужбы якобы «взяли на прицел критически важные объекты национальной инфраструктуры во многих странах для того, чтобы найти их уязвимые места», передает ТАСС.

«Эта глобальная кампания также имеет своей целью поставить под угрозу основные правительственные сети», – утверждает глава МИД Соединенного Королевства.

Более того, по его словам, «за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, своей информацией и оценкой по российской киберактивности в их странах».

«Последние события показывают, что наши противники расценивают демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества», – считает глава МИД Британии.

Он призвал внести предельно ясно заявить, что «любые кибероперации, разработанные для того, чтобы манипулировать избирательными системами другой страны и изменить результат, станут нарушением положений международного права и оправдают пропорциональный ответ».

«Вместе у нас есть различные варианты ответных действий на любые атаки, которые не дотягивают до порогового уровня применения Пятой статьи [Договора о коллективной обороне]. Мы должны быть готовы применить их», – говорится в послании британского дипломата.

Отметим, в Кремле неоднократно подчеркивали непричастность России к различным кибератакам, в организации которых на Западе подозревают Москву.

Между тем, президент США Дональд Трамп признал, что разрешил спецслужбам атаковать Россию в киберпространстве.

Напомним, в феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что российские структуры, в том числе сайт президента России, регулярно подвергаются кибератакам из США и Европы.