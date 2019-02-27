Песков заявил о постоянных кибератаках против России из Европы и США

Российские структуры, в том числе сайт президента России, регулярно подвергаются кибератакам из США и Европы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения американских СМИ том, что военные США провели кибератаку против российского Агентства интернет-исследований перед промежуточными выборами в 2018 году.

Он отметил, что не знает, насколько достоверны данные о данной кибероперации. «Но в целом с территории США постоянно на различные российские организации, (против) юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем», – сказал Песков, передает ТАСС.

«Я не говорю, кто может стоять за этими атаками, но то, что огромное количество этих атак организуется на постоянной основе – это мы подтверждаем. … Мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента – там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе», – добавил представитель Кремля.

Песков добавил, что из США могут влиять на интернет в России. «Наверняка, возможно. Вы знаете, что, если говорить общо, то рамочное администрирование всемирной сети осуществляется де-факто несколькими компаниями. Поэтому, исходя из этого, таких потенциальных угроза, как раз осуществляется законотворческая деятельность, направленная на принятие таких законопроектов как так называемый законопроект о суверенном интернете. Это не связано с изоляцией и закрытием интернета, это связано с защитой от противоправных действий», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ заявили, что киберкомандование в 2018 году во время промежуточных выборов в США провело «наступательную кибероперацию» против Агентства интернет-исследований, отключив петербургской компании доступ к интернету. По некоторым данным, кибератаку одобрил президент США Дональд Трамп.