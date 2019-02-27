«Кибероперацию» против «Агентства интернет-исследований» одобрил Трамп

«Наступательную кибероперацию» США против российского «Агентства интернет-исследований» одобрил лично глава американского государства Дональд Трамп, сообщают СМИ.

NBC называет данную операцию «самым агрессивным из известных шагов» Белого дома при Трампе против якобы имевшего место «российского вмешательства в выборы», передает ТАСС.

Телеканал утверждает, что «Агентство» пожаловалось в его подразделение по информационным технологиям из-за отключения.

По данным NBC, разведка США «следит за активностью компании».

Киберкомандование вооруженных сил США заявило, что не комментирует «секретные планы и операции», но продолжит защищать американскую демократию «от враждебного влияния других стран».