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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

    11 комментариев
    18 июня 2025, 23:49 • Новости дня

    Путин заявил, что Россия выступает против торговых войн и ограничений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия выступает за справедливый миропорядок, против торговых войн и ограничений, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы выступаем за справедливый миропорядок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что должны поддерживаться правила международной торговой, их нельзя менять «в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому». Как указал Путин, Москва «выступает против всяких всевозможных торговых войн и ограничений».


    18 июня 2025, 17:07 • Новости дня
    Песков объяснил необходимость встреч Путина с западной прессой

    Песков заявил о точности передачи слов Путина западной прессой при прямом общении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные СМИ при прямом общении с президентом России Владимиром Путиным не искажают его точку зрения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил: «Анализ показывает, что в большей своей части, когда речь идет о прямом общении с президентом, они не искажают, и такое общение вполне оправдано».

    По его словам, разночтения возникают уже на этапе комментариев и переработки новостей комментаторами, передает ТАСС.

    Песков отметил, что Россия приглашает представителей западных информагентств на встречи с президентом, чтобы донести точку зрения Москвы до западной аудитории. На таких мероприятиях также присутствуют журналисты из стран СНГ, восточных стран и стран коллективного Юга, однако крупнейшие западные агентства также получают приглашения.

    Ранее Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    Создатели «Смешариков» объяснили трансформацию героев на ПМЭФ

    На ПМЭФ Крош и Ежик появились с измененными внешними чертами

    Tекст: Евгения Караваева

    На Петербургском экономическом форуме Крош и Ежик из «Смешариков» были представлены в необычных образах, вызвавших обсуждение среди гостей.

    Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина объяснила, что Крош и Ежик на площадке Петербургского международного экономического форума предстали в измененных образах, сообщает Газета.ru.

    По словам Немчиной, это не случайность, а специально продуманная трансформация – часть нового арт-проекта, который призван развивать культуру коллекционирования в России и поддерживать отечественных и зарубежных художников.

    Экспозиция с Крошем и Ежиком, созданная основателем ГК «Рики» Ильей Поповым, вызвала повышенный интерес у посетителей форума.

    Немчина пояснила: «Это намеренная трансформация, лежащая в основе принципа дизайнерской игрушки. Изображения могут быть разные, а форма узнаваемая».

    Она также отметила, что организаторы довольны вниманием поклонников к героям мультфильма.

    Ранее в интернете появились фотографии, где Крош изображен с иголками, а Ежик – с большими кроличьими ушами, что вызвало дискуссии среди пользователей.

    Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, выступая на Международном женском форуме в Екатеринбурге, заявил, что российским мультипликаторам не удалось создать анимационный сериал, чьи главные герои являлись бы образцом крепкой и счастливой семьи.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    18 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Названо важное условие возвращения западных компаний

    Для возвращения в Россию бренды обязали хранить данные на российских серверах

    Tекст: Денис Тельманов

    Возвращение зарубежных компаний в страну будет возможно при размещении их информации на российских серверах, что отметил министр Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что одним из ключевых условий для возвращения иностранных компаний на российский рынок станет обязательное хранение всех корпоративных данных на серверах внутри России, передает ТАСС.

    Решетников подчеркнул, что технологии и данные должны находиться на территории России, включая обязательное размещение серверов. Об этом министр рассказал в интервью RT в рамках Петербургского международного экономического форума.

    По его словам, такое требование направлено на защиту информации и обеспечение технологической независимости страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что зарубежные компании должны поспособствовать отмене санкций против России для возвращения на российский рынок.

    Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что россияне ожидают возвращения популярных зарубежных брендов, таких как IKEA, McDonald's, H&M и Zara.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об усилиях Renault по невозможности возвращения в Россию и опроверг слухи о Toyota и Hyundai.

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    18 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    «Автоваз» назвал сроки запуска производства и начала продаж Lada Azimut

    «Автоваз» объявил о запуске производства кроссовера Lada Azimut в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut планируется начать в первой половине 2026 года, а старт продаж приурочен к лету.

    Серийное производство нового кроссовера Lada Azimut начнется в первой половине 2026 года, передает ТАСС. Продажи автомобиля стартуют на стыке второго и третьего кварталов того же года.

    Максим Соколов, президент компании «Автоваз», в интервью «Известиям» отметил: «Мы запустим производство, поставим на конвейер в первой половине, значит, примерно, на границе второго – третьего кварталов и будет старт продаж Lada Azimut».

    Lada Azimut позиционируется как новая модель в линейке кроссоверов компании, подробности о технических характеристиках пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Автоваз» впервые представила новый кроссовер Lada Azimut на базе платформы Vesta на Петербургском международном экономическом форуме. На этом же форуме презентовали новую версию Lada Aura для такси с желтой полосой и черными «шашками». В результате ДТП с участием автомобиля Lada и мини-трактора в Иркутской области погибли шесть человек.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 10:02 • Новости дня
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Петербурге началась работа Петербургского международного экономического форума, с восьми утра участники и журналисты собираются на его площадке.

    Участники и представители СМИ начали прибывать на площадку ЭКСПО-форума, формируя небольшие очереди на пункте досмотра автомобилей, где личный транспорт и шаттлы проверяют сотрудники силовых структур, а вещи пассажиров – кинологи с собаками, передает РИА «Новости».

    Для тех, кто пользуется шаттлами, при посадке требуется предъявлять бейджи. Второй контрольный пункт расположен непосредственно перед входом на территорию форума, где прохождение проверки занимает немного больше времени. В районе проведения ПМЭФ у некоторых операторов фиксируются перебои со связью.

    На стендах крупнейших участников мероприятия можно было увидеть воинственных атлантов – один из знаменитых символов города. Фигуры атлантов украсили пространства Газпрома и Челябинской области.

    Особое внимание привлек стенд Башкирии с огромным медовым титаном, вокруг которого были размещены двигающиеся пчелы. Представители форума отметили, что экспозиции ПСБ и «Билайна» созданы с эффектом парения, что усилило визуальное восприятие их стендов.

    Выставочное пространство насыщено цифровыми элементами: на площадке использовались светящиеся панели и огромные экраны. В то же время некоторые компании, такие как «Альфа-банк», сделали акцент на традиционных ценностях и организовали книжную инсталляцию, где гости получили бумажные книги о технологиях.

    Компания «Уралхим» продолжила традиции и оформила цветочное панно, представляющее орден Победы, что стало популярным объектом для фотографий у посетителей форума.

    Форум проходит с 18 по 21 июня. Информационным партнером мероприятия выступает РИА «Новости».

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    18 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    На ПМЭФ начали продажу «Лабубу» с лицами Лаврова и Набиуллиной

    На ПМЭФ показали «Лабубу» с лицами Лаврова, Пескова и Набиуллиной

    Tекст: Евгения Караваева

    На выставке в Петербурге посетителям показали коллекцию «Лабубу» в образах российских первых лиц, среди которых оказались Набиуллина, Песков, Лавров и Медведев.

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлены игрушки «Лабубу» с лицами российских первых лиц, сообщает Газета.ru. Как уточняет телеканал RTVI, на форуме показали фигурки «Лабубу» с изображениями Эльвиры Набиуллиной, Дмитрия Пескова, Сергея Лаврова и Дмитрия Медведева.

    «Лабубу» – это популярная коллекционная игрушка в виде зубастого монстрика, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и выпускаемая брендом Popmart. В последние годы «Лабубу» приобрел широкую популярность по всему миру, а на российском рынке цены на фигурки значительно превышают азиатские.

    В Москве новейшие брелоки «Лабубу» стоят до 20 тыс. рублей, что в 13 раз дороже официальной стоимости в Азии, где их можно приобрести за 1,5 тыс. рублей. В интернет-магазинах и у коллекционеров цены варьируются от 4,5 до 6,3 тыс. рублей – это тоже выше, чем в Азии.

    Даже крупные фигурки за рубежом стоят дешевле: например, куклу высотой 40 сантиметров в Азии можно купить за 6,6 тыс. рублей, тогда как в Москве похожие экземпляры продают почти за 35 тыс. рублей. Самый дорогой «Лабубу» был продан на аукционе за рекордные почти 12 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании «Глобал трейд» и Natura Siberica подают заявки на регистрацию бренда Labubu для косметики, одежды, тканей и бытовых товаров. Роскачество начало закупать популярные игрушки «Лабубу» для анализа их состава и поиска потенциально вредных материалов.

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    18 июня 2025, 17:22 • Новости дня
    Посол Бразилии объявил об отъезде из России

    Посол Бразилии Родриго Соарес сообщил о завершении работы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Дипломат Родриго де Лима Баэна Соарес покинет пост главы бразильского посольства в России в течение ближайших недель после почти трех лет службы.

    Посол объявил о завершении своей миссии, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

    По его словам, эти недели являются для него последними на посту главы бразильской дипмиссии в России. «Последние недели я занимаю эту важную для меня должность», – заявил Соарес на ПМЭФ.

    Родриго де Лима Баэна Соарес занимает должность посла Бразилии в России с декабря 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил на Петербургском международном экономическом форуме меры по развитию экономики страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран во встрече с Путиным.

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    18 июня 2025, 23:37 • Новости дня
    Путин начал встречу с главами мировых информагентств

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Во встрече участвуют представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции. В частности, участниками встречи являются представители руководства азербайджанского государственного агентства «АзерТадж», белорусского агентства «Белта», телерадиокомплекса президента Казахстана, узбекистанского агентства УзА, передает РИА «Новости».

    Кроме того, во встрече принимают участие исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг, глава службы новостей немецкого DPA Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.

    На встрече присутствуют представители руководства испанского EFE, китайского информационного агентства «Синьхуа», Associated Press, турецкого Anadolu, французского AFP.


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    18 июня 2025, 12:49 • Новости дня
    Футболки с цитатами Путина и Лаврова решили раздавать на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    На стенде Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме ( ПМЭФ) посетителям раздадут более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других известных личностей.

    Более 5 тыс. футболок с цитатами президента России Владимира Путина, главы МИД России Сергея Лаврова и других известных персон будут бесплатно раздавать на стенде Республики Башкортостан в рамках Петербургского международного экономического форума с 18 по 20 июня, передает ТАСС.

    Организаторы сообщили, что все желающие смогут выбрать цвет и размер футболки, а специалисты Zasport нанесут выбранную цитату прямо на месте.

    Посетителям предлагают футболки с высказываниями президента Путина, такими как: «Везет дуракам, а работаем с утра до ночи», «Мы мешать не будем, но свое не отдадим» и «Вместе мы все преодолеем». На выбор есть и цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова («Нафиг я сюда пришел», «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом») и главы Башкортостана Радия Хабирова («Увольте всех, кто не работает!», «Вы взбодритесь там, а то я вас взбодрю»).

    Ранее футболки с цитатами президента России уже пользовались большой популярностью на ПМЭФ-2024: возле стенда выстраивались длинные очереди желающих получить такой сувенир.

    Ранее в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум.

    Участие в ПМЭФ подтвердили представители порядка 140 стран.

    Президент России Владимир Путин посетит Северо-Западный федеральный округ и примет участие в форуме, где запланированы переговоры с иностранными лидерами.

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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    18 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Песков подтвердил участие журналистов из недружественных стран на встрече с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидается встреча президента России Владимира Путина с представителями ведущих зарубежных агентств, включая представителей из недружественных стран, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов подтвердил: «Будут, да». Об этом сообщает ТАСС.

    Мероприятие пройдет вечером в среду в формате «вопросы-ответы». Разговор будет посвящен ключевым вопросам внутренней и внешней политики России, а также главным событиям в мире, о чем ранее проинформировали в Кремле.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ.

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    18 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    На Wildberries открылся раздел с адаптивными товарами

    На ПМЭФ поддержали создание экосистемы адаптивной одежды для инвалидов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На российском маркетплейсе появилась отдельная категория для людей с инвалидностью — здесь подобрана одежда, обувь, средства реабилитации и гаджеты. В новый раздел войдут и лучшие модели, созданные участниками конкурса «На крыльях».

    На Петербургском международном экономическом форуме 19 июня прошла дискуссия под названием «Реабилитационная отрасль должна быть креативной». Мероприятие стало финальным аккордом в серии событий, сопровождавших конкурс по дизайну адаптивной одежды «На крыльях», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В сессии приняли участие представители власти, организаторы конкурса и партнеры проекта. Они обсудили, как важно поддерживать развитие рынка товаров для людей с инвалидностью, объединяя усилия государства, бизнеса и общества.

    «Мы вместе с экспертами объединились для решения общей задачи – создания масштабной экосистемы адаптивной одежды для людей с инвалидностью, где будут пересекаться технологии, дизайн, медицина и, самое главное, забота о тех, кто рядом. Это должно быть не узкоспециализированной нишей, а частью повседневной жизни», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь и замминистра обороны РФ, возглавляющая фонд «Защитники Отечества».

    Конкурс «На крыльях» нацелен на поддержку и развитие сегмента адаптивной одежды в России, стимулирование инноваций в дизайне и производство функциональной одежды для людей с ОВЗ. Организатор – фонд «Защитники Отечества» при поддержке Минпромторга и Минэкономразвития, стратегический партнер – госкорпорация «ВЭБ.РФ».

    ВЦИОМ представил результаты исследования, подтверждающие востребованность адаптивной продукции. 86% респондентов с инвалидностью отметили, что их потребности в одежде отличаются от общих стандартов.

    «Мы опрашивали людей с инвалидностью и членов их семей. И 72% опрошенных хотели бы воспользоваться образцами адаптивной одежды. Инклюзивность – один из самых важных трендов нашего времени. Сегодня ее становится все больше и запроса на нее становится больше. Эта тема общественно значимая. Большое количество людей, для которых она актуальна, – больше 11 миллионов людей только в России», – сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    Потенциал у отрасли большой – как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Российский экспортный центр уже начал работу с потенциальными экспортерами. «Уже составили 13 индивидуальных дорожных карт для тех, у кого есть экспортный потенциал. Все производители адаптивных товаров, у которых есть амбиции выходить на международный рынок, однозначно могут рассчитывать на нашу поддержку», – заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.

    Бизнес также активно включился в проект. Крупные маркетплейсы вводят специальные разделы и маркировку. «Сегодня на Wildberries появится новый раздел – адаптивные товары. Мы собрали в нем адаптивную одежду и обувь, средства гигиены, аксессуары, товары для реабилитации, специальные гаджеты – все те вещи, которые делают повседневную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья удобнее и комфортнее. Безусловно, в новый раздел также попадут лучшие работы участников конкурса «На крыльях», а в дальнейшем планируем расширять ассортимент», – заявила заместитель гендиректора RWB Надежда Воронцова.

    В этом году конкурс «На крыльях» собрал 286 заявок от дизайнеров из 67 российских регионов и 7 стран, включая Турцию, Бразилию и Иорданию. Заключительный гала-показ состоится 18 июня в Эрмитаже, где будут представлены лучшие работы участников, отобранные экспертами для дальнейшего воплощения в жизнь.

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    18 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин начал рабочую программу в Петербурге с экономического совещания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл официальный визит в Петербург проведением совещания по экономическим вопросам с ключевыми министрами и главой Центробанка.

    Мероприятие состоялось в Константиновском дворце, передает ТАСС. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и глава «Сбера» Герман Греф.

    После совещания Путин проведет встречу с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. Вечером состоится беседа с представителями мировых информационных агентств. В ближайшие дни у него запланировано еще несколько международных переговоров и выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

    Накануне Кремль опубликовал график Путина на ПМЭФ. Сообщалось, что российские и турецкие представители проведут переговоры на полях форума.

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    18 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Путин и Аль Нахайян высказали обеспокоенность конфликтом между Ираном и Израилем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию, связанную с обострением ирано-израильского конфликта, отметив необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном состоялся по инициативе эмиратской стороны, сообщает Кремль.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая может привести к негативным последствиям для всего региона.

    Оба президента подчеркнули, что прекращение боевых действий и активизация политико-дипломатических усилий необходимы для урегулирования спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой.

    «Владимир Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между сторонами конфликта, информировав о проведенных в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров», – говорится в сообщении.

    Стороны также выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества между Россией и ОАЭ в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты договорились продолжать личные контакты и взаимодействие на различных уровнях.

    Ранее министры иностранных дел России и ОАЭ провели телефонный разговор по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе беседы стороны обсудили последствия силовой операции Израиля против Ирана. Главы внешнеполитических ведомств также уделили внимание вопросам региональной безопасности.

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    Трамп унизил Зеленского и Макрона ради досадной ошибки

    Президент США Дональд Трамп нанес удар по самомнению двух политиков с нездоровым самомнением – это Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Чем больше конфликтов между этими тремя, тем лучше для России, но на сей раз Трамп выбрал для своей эскапады крайне неудачный повод. Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Пашинян зачищает Армению перед Турцией

    Сразу две громкие новости пришли из Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется с историческим визитом в Турцию, а один из богатейших людей страны, российский миллиардер Самвел Карапетян оказался под угрозой лишения собственности и даже уголовного преследования. Между этими событиями есть прямая связь. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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