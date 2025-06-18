В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Мирошник: Киев пытается дискредитировать передачу Россией тел военных ВСУ
Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.
Заявления главы МВД Украины Игоря Клименко о длительном сроке идентификации тел украинских военных, переданных Россией, имеют целью дискредитировать масштабную работу российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.
Мирошник подчеркнул, что Россия передала Киеву более шести тысяч останков украинских военных, и назвал действия Москвы «высшей степенью гуманности». По его словам, высказывания Клименко не имеют оснований и лишь подтверждают, что Россия выполнила колоссальную работу по сбору, идентификации и передаче тел погибших бойцов ВСУ.
Дипломат также выразил мнение, что украинская сторона сознательно затягивает процесс идентификации, чтобы отсрочить выплаты семьям погибших, к которым Киев якобы не проявляет интереса. Мирошник добавил, что таким образом власть на Украине старается скрыть масштабы потерь и минимизировать финансовые обязательства перед родственниками военных.
Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.