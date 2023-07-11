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«Самолет Судного дня» США приземлился в Вильнюсе
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В Вильнюсе совершил посадку американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B, борт приземлился до начала саммита Североатлантического альянса, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Самолет вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где располагается военная база Эндрюс, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.
Он произвел посадку в Вильнюсе утром во вторник.
Boeing E-4B – это модификация дальнемагистрального Boeing 747, ее используют как «самолет Судного дня» – мобильный резервный командный пункт Пентагона на случай ядерной войны.
Саммит НАТО запланирован в Вильнюсе на 11–12 июля.
В рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять вопрос о вступлении страны в НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг может официально объявить о развертывании 300 тыс. военных в Европе и дополнительных мерах по усилению блока.
В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию
Reuters: В НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы об ответе на возможную атаку России
В НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
Агентство сообщает, что возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что на предстоящем в июле саммите НАТО планирует утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией.
Эрдоган назвал условие вступления Швеции в НАТО
Президент Турции Эрдоган: Вступление Швеции в НАТО станет возможным после присоединения Турции к ЕС
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Вступление Швеции в НАТО будет вероятным после присоединения Турции к членам Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС, поэтому Анкара требует открыть Турции двери в ЕС, после чего тогда Эрдоган откроет путь Швеции, передает РИА «Новости».
При этом Эрдоган заверил, что предупреждал о своем условии президента США Джо Байдена.
Также турецкий лидер отметил, что ожидает от Швеции полного выполнения условий подписанного с Анкарой меморандума для вступления в НАТО.
«Мы хотим, чтобы Стокгольм сдержал данное нам слово. Турция, в свою очередь, как страна, наиболее содействующая деятельности НАТО, делает все, что необходимо», – сказал он, подчеркнув, что расширение НАТО и ЕС – два разных отдельных процесса.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция якобы не успеет вступить в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку даже в случае ратификации Турцией заявки документ не успеет пройти согласования.
Турецкое издание выразило мнение, что Швеция делает все возможное, чтобы не стать членом НАТО, но давление на Стокгольм оказывает Вашингтон, который хочет использовать страну как плацдарм для доступа к ресурсам Арктики.
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
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Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО в кратчайшие сроки
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что решение принято по итогам переговоров Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Также в разговоре участвовал сам генсек НАТО, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, Эрдоган пообещал как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать над тем, чтобы документ был принят в кратчайшие сроки.
Также он сообщил, что НАТО создаст специальный механизм и должность специального представителя по борьбе с терроризмом.
По словам генсека НАТО, Швеция со своей стороны пообещала «приложить усилия», чтобы модернизировать таможенный союз Турции и ЕС и активизировать переговоры о безвизовом режиме.
Столтенберг добавил, что в настоящее время только две страны не ратифицировали протокол о присоединении Швеции к НАТО – Турция и Венгрия. Причем Венгрия, по его словам, обещала, что не будет последней, кто сделает это. Генсек НАТО выразил уверенность, что «проблема будет решена».
Ранее Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Стало известно, что пообещала Швеция в обмен на вступление в НАТО
Столтенберг: Швеция пообещала Турции таможенный союз и безвиз с ЕС в обмен на членство в НАТО
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Швеция в обмен на согласие Анкары снять вето на членство Стокгольма в НАТО обещала «приложить усилия» для модернизации таможенного союза Турции и Евросоюза, а также активизировать переговоры о безвизовом режиме между Турцией и ЕС, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что Швеция дала такие обещания в качестве члена Европейского союза, передает ТАСС.
По информации телеканала Haber Global, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Швеции Ульф Кристерссон по итогам достигнутых договоренностей составили протокол из семи пунктов. Помимо озвученного Столтенбергом, документ предусматривает, что Швеция обещает Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими. К террористическим организациям в Анкаре относят Рабочую партию Курдистана (РПК), а также организацию ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в попытке военного переворота 15 июля 2016 года.
Также в Стокгольме обещали содействовать отмене санкций в отношении Турции и устранению преград для республики в сфере ВПК и инвестиций.
Как сообщили в Белом доме, президент США Джо Байден приветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО и выразил готовность работать с Анкарой над выстраиванием обороны в евроатлантике, передает РИА «Новости».
Ранее генсек альянса сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на снятие вето и прием Швеции в состав Североатлантического альянса.
По данным телеканала CNN Turk, заявка на вступление Швеции в НАТО, вероятно, будет одобрена турецким парламентом в ходе осенней сессии.
Сам Эрдоган ранее заявил, что вступление Швеции в НАТО будет возможным после присоединения Турции к членам ЕС.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Столтенберг опроверг слова Кулебы об отмене Плана действий для Украины
Глава НАТО Столтенберг опроверг слова главы МИД Украины Кулебы об отмене ПДЧ
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
В НАТО ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ, но пока решение не принято, заявил Столтенберг в Вильнюсе перед саммитом альянса, передает ТАСС.
Пока решение еще не принято, его изучат во вторник, 11 июля.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПДЧ для Украины якобы отменен.
Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
Посол Антонов заявил о подготовке общества в США к антироссийским решениям саммита НАТО
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Общественное мнение в США готовят к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов, комментарий которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США, отметил, что в преддверии саммита Североатлантического альянса атмосфера в информполе США максимально накалилась.
Ситуация, по его словам, продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу противостояния России и стран НАТО. Западники предпринимают меры, которые создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из сложившегося острейшего военно-политического кризиса, грозящего самыми серьезными последствиями для международной безопасности, предупредил дипломат.
Власти США на ежедневной основе демонстрируют примеры двойных стандартов, констатировал посол. Чем больше Вашингтон втягивается в украинский конфликт, тем циничнее выглядят их действия и «обветшалость моральных принципов», подчеркнул Антонов. Так, годами США равнодушно смотрели на то, что происходит в Донбассе, не замечая убийств мирных жителей и вводя против России санкции на «прегрешения», которых не существовало. США, напомнил он, публично выступали против использования негуманных вооружений, а сами бросают кассетные боеприпасы в пучину украинского кризиса, озвучивая лишь один тезис: «Необходима победа над русскими».
Реакцию американской стороны на признание Киева в теракте на Крымскому мосту Антонов назвал наглядным примером откровенной антироссийской позиции. По его словам, США ни на грош не ценят правду, а в центре усилий, на которые направлена их политика, – нанесение максимального ущерба престижу и авторитету России во имя обеспечения стратегического поражения нашей страны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций».
Киев отверг гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности взамен членства в НАТО
Киев не согласен рассматривать гарантии безопасности в качестве альтернативы членству в Североатлантическом альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD заявил, что гарантии безопасности должны заполнить «ваккум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО». Он назвал это важной деталью, которую нельзя забывать, передает РИА «Новости».
Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. При этом этот момент он считает наиболее подходящим для того, чтобы отправить Киеву приглашение в НАТО, отметил Кулеба. По его словам, речь идет не о немедленном вступлении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены Североатлантического альянса обсуждают возможность не обязывать киевский режим исполнять обязательства по Плану действий для членства (ПДЧ) в НАТО, но решение пока не принято.
Захарова назвала свидетельство моральной капитуляции США
Захарова: Вбросы США о «секретных» переговорах с Лавровым говорят о моральной капитуляции Вашингтона
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Вбросы с американской стороны о якобы имевших место «секретных» переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с чиновниками США говорят об «абсолютной моральной капитуляции» Вашингтона, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что на фоне агонии киевского режима, обращающимся к своим «создателям» с предупреждениями о том, что если те вновь не вольют дозу вооружений и финансов, то «уже ничего не будет», это большой проигрыш со стороны американцев, передает РИА «Новости».
Подобные вбросы, пояснила спикер российского внешнеполитического ведомства, нужны затем, чтобы начать «виртуальную», не имеющую ничего общего с действительностью «возню вокруг якобы желания России начать второй, третий трек» мирных переговоров.
Такая интрига, отметила Захарова, требует повышенного внимания, она не закончена и будет идти по нарастающей.
Американские СМИ ранее заявляли, что представители Вашингтона якобы ведут секретные переговоры с Россией. При этом официально Белый дом открестился от участия в таких переговорах.
Захарова говорила, что Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН.
Захарова: НАТО разыгрывает для Украины красочный спектакль
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Предстоящий саммит Североатлантического альянса будет предсказуемым и пройдет «в худших традициях западных манипуляций», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире «Первого канала» отметила, что в НАТО разыграют «красочный спектакль» для своих «подопечных». По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, НАТО будет рассказывать Украине про «особую миссию», обещать поставки вооружений и отправлять «вперед – за победу демократии и свободы», передает ТАСС.
Спикер МИД России добавила, что подготовка носит «массированный, эшелонированный» характер. Министры финского правительства, отметила она, «записывают виолончельные соло» в поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В преддверии саммита НАТО предпринимаются попытки показать некое состояние «киевского режима на плаву», применяются различные пиар-приемы, добавила Захарова.
В Кремле ранее подчеркивали, что вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
Bild: Зеленский сильно разозлился, узнав о блокировке США и Германией заявки Украины в НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский якобы сильно разозлился из-за того, что Вашингтон и Берлин начали блокировать заявку киевского режима на вступление в НАТО, утверждает Bild.
Зеленский «сейчас крайне зол», поскольку ему не позволили подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, пишет Bild, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинский лидер якобы намеревался публично обратиться с призывом принять страну в военный блок.
По данным издания, США и Германия планируют подписать с Украиной декларацию, которая «едва ли выходит за рамки той, которая была принята в Бухаресте в 2008 году». Это означает поддержку общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.
Ранее издание указывало, что Берлин и Вашингтон якобы блокируют официальную заявку Киева на членство в Североатлантическом альянсе.
Президент Литвы призвал НАТО создать базы у границ России
Президент Литвы Науседа: НАТО нужно забыть про акт о сотрудничестве с Россией и создать базы у ее границ
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Основополагающий акт о сотрудничестве России и НАТО, подписанный в 1997 году, следует признать недействительным, у российских границ должны появиться базы Североатлантического альянса, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа в интервью газете The Times заявил, что Россия «активно размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии». По оценке главы Литвы, это свидетельствует о том, что основополагающий акт Россия – НАТО «мертв». Данный документ, считает Науседа, «мешает трезво мыслить» многим странам – членам альянса, держит Запад в «серой зоне стратегической двусмысленности», передает ТАСС.
Также Науседа считает большой ошибкой повторять на саммите НАТО в Вильнюсе, который откроется во вторник, тезисы, звучавшие на саммите в Бухаресте в 2008 году. Блок должен обозначить «наиболее ясный и короткий путь к вступлению Украины», подчеркнул он. По словам президента Литвы, это способствовало бы «поднятию боевого духа» ВСУ.
При этом он признал, что членство Украины в НАТО невозможно до окончания боевых действий, поскольку в противном случае «придется говорить о пятой статье».
По данным Reuters, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
В Конгрессе США предложили запретить экспорт кассетных бомб
В Конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных боеприпасов
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Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, представляющий штат Флорида, заявил о намерении выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, которая запрещает властям направлять Украине или какой-либо другой стране кассетные боеприпасы.
Гетц в эфире своего онлайн-шоу Firebrand сообщил, что поправку, согласно которой «никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», внесла конгрессмен-демократ Сара Джейкобс, передает РИА «Новости».
Также внесенная поправка ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, запрещает их продажу и передачу другим странам технологий, связанных с этим видом оружия.
Гетц уверен, кассетные боеприпасы не смогут положить конец конфликту на Украине, однако их применение, по его мнению, является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон объяснил решение Соединенных Штатов поставлять Киеву кассетные боеприпасы истощением американских запасов.
Экс-советница Пентагона объяснила желание США поставить Украине кассетные бомбы
Экс-советница Пентагона Квятковски: США поставками Украине решили избавиться от старых запасов кассетных боеприпасов
Решение Вашингтона поставлять Украине кассетные боеприпасы вызвано желанием американского военного ведомства избавиться от старых запасов, заявила бывший аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
Квятковски отметила, что от этих бомб «действительно трудно избавиться», извлекая при этом прибыль, поскольку во многих странах этот вид оружия запрещен, передает РИА «Новости».
Пентагон собирается старые запасы вооружений, которые хранятся в арсеналах, на более современные и прибыльные разновидности.
Квятковски также высказала мнение, что никакие из официально озвученных Вашингтоном ограничений при применении данных боеприпасов украинской стороной на деле не будут действовать.
Между тем от конгрессменов из Республиканской и Демократической партий поступила инициатива о запрете экспорта Соединенными Штатами кассетных боеприпасов – на Украину и в любую другую страну.