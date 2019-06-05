Шойгу заявил о напряженной обстановке на границах СНГ

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все реальнее становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу заявил, выступая на заседании Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ, что «с учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «в этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ».

Министр указал, что «обеспечить безопасность можно только совместными усилиями».

По его оценке, формат СМО СНГ «дает возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог».

«Сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути», – отметил Шойгу.

Он заявил также, что сотрудничество военных ведомств государств-участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях демонтажа стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США.

«Совет министров обороны (СМО) последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах», – сказал Шойгу.

По оценке министра, Вашингтон продолжает «демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру».

Шойгу также отметил беспрецедентную военную активность Североатлантического альянса, осуществление им глобального информационного давления.

Еще одной угрозой он назвал «миграцию» ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира.

Министр проинформировал коллег, что с момента последнего заседания СМО СНГ в составе Совета произошли изменения: министром обороны Узбекистана назначен генерал-майор Баходир Курбанов.

«Поздравляем Вас, уважаемый Баходир Низамович, с назначением и желаем успехов в укреплении национальных вооруженных сил», – сказал Шойгу.

Отмечается, что Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на заседании представляют главы военных ведомств, Киргизию – начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики.

Ранее генсек НАТО заявил о принятии новой военной стратегии из-за России. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что альянс является крайне важным инструментом для устрашения России. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО открыто переходит на антироссийскую стратегию.

Также сообщалось, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство*» (ИГ*) начала смещать интересы в граничащие с Россией страны СНГ.

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