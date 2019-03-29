ИГ начало смещать интересы в граничащие с Россией страны СНГ

После поражения в Сирии и Ираке «Исламское государство*» (ИГ*; запрещенная в России террористическая организация) смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Армении, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

Ильиных выступил с докладом в Московском университете МВД России им. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», передает РИА «Новости».

По его словам, деятели ИГ* вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали бы способность осуществлять террористические атаки по всему миру.

Указывается, что «стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении».

Ильиных также затронул прокатившуюся по России волну телефонного терроризма, указав, что эти действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Так, лидеры экстремистских организаций разрабатывают и применяют новые методы осуществления своей деятельности, которые не требуют значительных финансовых затрат, и «первоочередными целями становятся объекты городской и социальной инфраструктуры, используется тактика телефонного терроризма».

В связи с этим одним из важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму выступает контрпропагандистская работа, направленная на разоблачение деструктивной сущности идеологии экстремизма и терроризма и формирование неприятия в обществе этих проявлений.

Напомним, в сентябре 2018 года были выявлены попытки создания опорного центра ИГ в Центральной Азии.