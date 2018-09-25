Выявлены попытки создания опорного центра ИГ в Центральной Азии

Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское Государство*» (ИГ*) пытается создать новые опорные центры «халифата» в Центральной Азии и активизировать в регионе спящие ячейки, заявил глава Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков.

Открывая двухдневный сбор руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, глава АТЦ обратил особое внимание на угрозу попыток ИГ* создать в Центральной Азии новый опорный центр так называемого «халифата» и активизировать уже созданные «спящие джамааты», передает ТАСС.

Он отметил, что, согласно оценке исполнительного Директората Контртеррористического комитета ООН, в результате появления в регионе излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в Центральной Азии стимулируется торговля по принципу «оружие за наркотики», усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы.

Напомним, в начале сентября в исполкоме Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС сообщили, что международная террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в РФ) занимается переброской диверсантов в Россию.