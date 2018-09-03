ИГ начало переброску террористов в Россию

Замглавы исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов заявил, что группировка «Исламское государство*» занимается переброской диверсионных групп в Европу, Азию и Россию.

«Успешное подавление очагов в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров – активизировать свои зарубежные филиалы. Созданные ИГ* специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию», – сказал Гиесов, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа заявил, что «Исламское государство*» начало вкладывать деньги в легальный бизнес с целью их отмытия.