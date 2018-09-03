Боевики ИГ начали инвестировать в легальный бизнес

Глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа заявил, что «Исламское государство*» начало вкладывать деньги в легальный бизнес с целью их отмытия.

«Отмечается тенденция инвестирования добытых ранее средств в легальный бизнес с тем, чтобы способствовать регулярному поступлению финансов на дальнейшую деятельность», – сказал Беседа, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словам, доходы ИГ* за четыре года снизились примерно в 10 раз.

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ* удается получить 200-300 млн долларов в год», – отметил глава ведомства.

Он добавил, что объем добытых террористами денег уменьшился из-за снижения «поступлений от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории».

Ранее в понедельник Беседа рассказал, что боевики ИГ активизировали свою пропаганду через соцсети.