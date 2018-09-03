ИГ активизировалось в соцсетях

Боевики террористических организаций, среди которых «Исламское государство*», активизировали пропаганду через соцсети, заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Происходит переориентация на менее затратные проекты, активизировалась работа в соцсетях и усилилась пропаганда через социальные сети, и вербовка боевиков именно тоже через соцсети», – передает его слова ТАСС.

Между тем, в ноябре прошлого года было предложено в законопроекте об ужесточении наказания за вербовку в террористы ввести в УК понятие «пропаганда терроризма».

Сам законопроект предполагает пожизненное заключение за вербовку террористов.