Объявлено об окончательном уничтожении ИГ в Сирии

Курдские формирования из «Демократических сил Сирии» (SDF) завершили ликвидацию последнего анклава боевиков «Исламского государства*» в Багузе, утверждают американские СМИ.

Официальное заявление еще не было сделано, но уже можно сказать, что «халифат» рухнул и последняя цитадель ИГИЛ* освобождена, передает Fox News.

В сообщении говорится, что впервые за пять дней в Сирии перестали взрываться бомбы и прекратилась стрельба.

Отмечается, что в городе проводится зачистка и в ближайшее время будет объявлено о полной победе над террористами. SDF «сбивают черные флаги ИГИЛ».

Также сообщается, что в Багузе не был захвачен ни один из лидеров ИГ*, которые могут оставаться в живых.

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20 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот ИГ в Сирии будет уничтожен «к вечеру».

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стабилизации ситуации в Сирии.