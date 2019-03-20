Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства*» в Сирии будет ликвидирован.

«Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

Чтобы продемонстрировать успехи в борьбе с ИГ*, американский лидер показал две карты Ближнего Востока, на которых были отмечены территории, где действовали террористы. Одна карта была от 2017 года, а другая отражала ситуацию на сегодняшний день. На второй карте отмеченной оказалась только маленькая точка.

Ранее Америка опровергла сообщения СМИ о намерении Пентагона оставить в Сирии тысячу военнослужащих.

Напомним, США и их союзники действуют в Сирии без согласования властей республики.