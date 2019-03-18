США опровергли планы оставить в Сирии 1 тыс. военных

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд не подтвердил сообщения СМИ, согласно которым Пентагон намерен оставить в Сирии 1 тыс. военнослужащих.

«Никаких изменений в плане, объявленном в феврале, не произошло, и мы продолжаем выполнять поручение президента о выводе американских войск в места постоянной дислокации», – заявил Данфорд, передает РИА «Новости».

Таким образом он опроверг сообщения СМИ о том, что в Сирии останется 1 тыс. американских военных, чтобы «продолжить работу с курдскими силами, несмотря на угрозы Турции пересечь границу и напасть на курдов».

В то же время в феврале пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что после вывода американских войск из Сирии США намерены оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент», численность которого оценивается примерно в 200 человек.

Однако министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как на самом деле США выводят войска из Сирии.