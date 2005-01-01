США собрались многократно увеличить численность остающихся в Сирии войск

Пентагон разрабатывает план по сохранению в Сирии американского воинского контингента численностью в 1 тыс. человек, сообщает The Wall Street Journal.

По имеющимся у издания сведениям, администрация президента США Дональда Трампа может пойти на такой шаг из- за затянувшихся переговоров с Турцией, союзниками в Европе и поддерживаемыми американской стороной курдскими формированиями по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.

В статье утверждается, что Соединенные Штаты намерены продолжить совестную работу с курдскими формированиями, «несмотря на угрозы со стороны Турции, которая грозится атаковать курдов».

Напомним, 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что после вывода американских войск из Сирии Соединенные Штаты намерены оставить в этой стране «небольшой миротворческий контингент», численность которого оценивается примерно в 200 человек.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как на самом деле США выводят войска из Сирии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Вашингтона создать на территории Сирии новое квазигосударство – Сирийский Курдистан.