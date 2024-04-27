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    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    4 комментария
    27 апреля 2024, 11:26 • Новости дня

    ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Reuters: ВВС США заключили контракт на создание нового «самолета Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд доллвров на разработку самолета, который заменит устаревающий E-4 Nightwatch, известный, как «самолет Судного дня», сообщает Reuters.

    Как сообщает агентство, контракт заключен с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation, работы будут вести в Неваде, Колорадо и Огайо, завершение проекта намечено на 2036 год, передает ТАСС.

    Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch – это модернизированный Boeing 747-200, который к 2030 годам будет считаться устаревшим, он может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки, оборудование его на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Сейчас ВВС США располагают четырьмя такими самолетами.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

    24 апреля 2024, 20:36 • Новости дня
    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине

    Пентагон: Джо Байден одобрил поставку дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в феврале

    США тайно поставили дальнобойные ракеты ATACMS Украине
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден санкционировал передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS в феврале, они вошли в мартовский пакет помощи и были поставлены Киеву в апреле, сообщили в Пентагоне.

    В Минобороны США уточнили, что дальнобойные ракеты передавались Украине для использования в пределах якобы суверенной украинской территории. При этом Киев просили держать в секрете передачу ATACMS, передает РИА «Новости».

    Между тем источники агентства Reuters утверждают, что ракеты действительно были включены в пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, и Киев их впервые применил против российской цели рано утром 17 апреля, передает ТАСС.

    Сколько точно было отправлено ATACMS Украине, не указывается.

    Ранее в Сенате США заявили о возможной передаче Киеву ракет ATACMS в конце апреля. Между тем Минобороны сообщало, что ВС России за неделю уничтожили 10 американских ракет ATACMS.

    Напомним, Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине.

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    24 апреля 2024, 19:38 • Новости дня
    Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение американской стороны продолжить поставки оружия киевскому режиму фактически ставит крест на судьбе Украины, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

    Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

    Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

    Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.

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    25 апреля 2024, 12:18 • Новости дня
    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США

    Сенатор Долгов: США давно пренебрегают обязательствами страны – хозяйки штаб-квартиры ООН

    В Совфеде заявили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из США
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США давно пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения внешнеполитических задач, в том числе за счет пренебрежения своими обязательствами страны-хозяйки. Это актуализирует вопрос переноса штаб-квартиры в другое государство, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН.

    «Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией. На данный момент ситуация только усугубляется», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американцы пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения своих внешнеполитических задач, а также для сведения счетов с некоторыми странами или деятелями. Это проявление неоглобалистского подхода и стремления навязать Pax Americana мировому сообществу. Однако такие действия только дискредитируют Вашингтон и не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе», – отмечает он.

    «Поэтому вновь встает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в страну, которая будет выполнять свои международные обязательства. Эта тема сейчас очень актуальна. Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств», – резюмировал Долгов.

    Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    «Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – подчеркнул он. Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры и регулярно информируют об этом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

    В середине апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.

    Передвижение делегации и самого министра было ограничено территорией вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН. Также дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту.

    При этом ранее США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН. Кроме того, Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, прошедшем конце января.

    Напомним, согласно соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Объединенных Наций.

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    26 апреля 2024, 11:45 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта

    Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams

    Военный эксперт объяснил отвод ВСУ танков Abrams с линии фронта
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Есть несколько причин, почему ВСУ были вынуждены отвести танки Abrams с линии фронта. Одна из них действительно заключается в эффективности российских дронов против бронированной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.  

    Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.

    Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.

    Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».

    «Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».

    Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.

    Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.

    До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    26 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России

    Фирма из США нанимает для работы в России операторов с опытом боевых действий

    В США стали нанимать операторов с боевым опытом для работы в России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Неназванная американская медиакомпания объявила набор операторов с опытом боевых действий для освещения «таинственных операций» в России.

    В объявлении о вакансии не уточняется, где именно будут работать операторы, но требуется опыт работы в зоне боевых действий. Соискатели должны уметь пользоваться приборами ночного видения, владеть английским и русским языками, а также без проблем передвигаться в бронежилете, передает РИА «Новости».

    Предпочтение отдается операторам с опытом службы в армии США, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран.

    Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается.

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    25 апреля 2024, 22:40 • Новости дня
    Пентагон рассказал, чем занимаются военные советники США на Украине

    Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Военные советники США не будут находиться вблизи линии боевых действий на Украине, американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.

    Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

    Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.

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    24 апреля 2024, 18:10 • Новости дня
    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России

    FT: Вывод войск США из Нигера можно считать стратегической победой России

    В США назвали вывод американских войск из Нигера победой России
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Соединенных Штатов о выводе своих войск из Нигера стало стратегической победой России, которая предоставляет своему союзнику системы ПВО и войска, пишет газета The Financial Times.

    Издание пишет, что российский самолет «без особой помпы» переправил в столицу Нигера Ниамей системы ПВО и войска, что стало «последним похоронным звоном» для присутствия военных США в этой стране, пишут «Известия» со ссылкой на The Financial Times.

    Старший аналитик Международной кризисной группы по Сахелю Ибрагим Яхая считает, что Москва «защищает режим» Ниамея, поэтому между Россией и Нигером образовалась тесная связь. Кроме того, по мнению Яхая Ибрагима, роль России заключается в обеспечении от нападения с воздуха, то есть обеспечение противовоздушной обороны.

    Ранее делегация Пентагона прибыла в Нигер для «упорядоченного вывода» сил США из страны. Также стало известно о намерении США вывести тысячу военных из Нигера в ближайшее время. Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему США изгнали из Африки.

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    25 апреля 2024, 16:57 • Новости дня
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    МИД не исключил понижение дипотношений с США в случае конфискации активов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может понизить уровень отношений с США, если российские активы в странах G7 будут конфискованы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Москва изучает оптимальную форму реакции, среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и дипломатические меры реагирования, передает РИА «Новости».

    Рябков уточнил, что Россия действует последовательно. Ответные меры будут определяться в зависимости от «дискуссий в кругу противников». Пока конкретных мер нет.

    Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.

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    26 апреля 2024, 10:32 • Новости дня
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    Блинкен высказал главе МИД Китая недовольство поддержкой России со стороны КНР
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя Госдепа США.

    Речь шла о якобы поддержке Китая российской оборонно-промышленной базы.

    Кроме того, Блинкен заявил о важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и ближневосточном регионе, передает ТАСС.

    По информации AFP, Блинкен, который с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, в пятницу собирается встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее посольство КНР в Вашингтоне уже опровергало заявление американских чиновников о якобы поставках Китаем вооружений России.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    24 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    Белый дом допустил возможность новых территориальных успехов России на Украине
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США допускают, что Россия в ближайшие несколько недель может добиться новых территориальных успехов на Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на регулярном брифинге для журналистов.

    «Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», – приводит заявление Салливана ТАСС.

    По его словам, выделение средств на вооружение Киеву является «хорошей новостью для Украины». При этом Салливан признал, что ВСУ на поле боя по-прежнему находятся под сильным давлением.

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    26 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    Медведев заявил о попытках подменить историю «злобной ложью»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия ведет решительный бой с нацизмом, на полях сражений, с оружием в руках уничтожая новых фашистов и отражая попытки тех, кто стремится подменить историю фальшивками и злобной ложью, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.

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    26 апреля 2024, 09:30 • Новости дня
    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    Associated Press: ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников

    ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия прекратила использовать на поле боя американские танки Abrams, пишет Associated Press.

    Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди, ВСУ вывели танки Abrams с линии соприкосновения из-за российских беспилотников, передает РИА «Новости».

    По словам американских военных, беспилотники делают танки Abrams слишком уязвимыми, так как легко обнаруживают их и корректируют огонь артиллерии.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

    Коментарии (6)
    24 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Антонов назвал угрозой столкновения ядерных держав решение США о помощи Киеву

    Посол Антонов: США балансируют на грани столкновения ядерных держав

    Tекст: Вера Басилая

    США наносят тяжелейший удар по возможности восстановления отношений с Россией, балансируя на грани столкновения ядерных держав, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов, комментируя подписание президентом США Джо Байденом закона по поставке оружия Украине, отметил, что «гремучая смесь» законов говорит о «враждебной радикализации сознания местных правящих кругов», а Вашингтон занимается смертельной эквилибристикой на горящей земле, передает ТАСС.

    По его словам, США готовы броситься в пропасть и увлечь за собой других, потому что не могут удержать изношенный ими миропорядок.

    Ранее Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий оказание военной помощи Киеву. В Пентагоне заявили, что в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также боевые машины пехоты (БМП) Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS и другие.

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    26 апреля 2024, 01:21 • Новости дня
    США собрались передать Украине вооружения из Польши

    Представитель Белого дома Кирби сообщил о планах США передать Украине вооружения из Польши

    Tекст: Антон Антонов

    Часть вооружений, которые США передадут Украине, сейчас находятся в Польше, их передача займет всего несколько дней, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби отметил, что «есть позиции, которые могут быть переданы очень быстро», поскольку «довольно много вооружений» США «находятся в Польше», передает ТАСС.

    При этом передача «других вооружений» потребует «больше времени», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям.

    Напомним, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».

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