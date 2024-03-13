Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне

Tекст: Антон Антонов

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

