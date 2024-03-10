До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
New York Times: В США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине
Чиновники в США в период обеспокоенности возможностью потенциального «ядерного удара» России по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации.
Источники сообщили, что ответом должна была быть «какая-то впечатляющая реакция», например, обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие, передает РИА «Новости».
В субботу телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки.
Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.