Новую модификацию ЗРК «Сосна» показали на видео

В Сети появилось видео управляемого зенитного ракетного комплекса «Сосна», который продемонстрируют на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в подмосковной Кубинке.

ЗРК «Сосна» будет представлена в новейшей конфигурации на шасси БМП-3. Разработчики комплекса отмечают его универсальность – «Сосна» работает в любых метеоусловиях, передает РИА «Новости».

ЗРК «Сосна» отличается высокой эффективностью и точностью поражения средств воздушного нападения, высокой живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса боевой работы и предельно малым временем реакции. Кроме того, комплекс обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут располагаться не только на шасси БМП-3: ЗРК приспособлен и для шасси БТР-82А, и даже для шасси гусеничного тягача МТЛБ. Экипаж состоит из двух человек – механика-водителя и оператора-наводчика.

По словам заместителя технического директора АО «КБточмаш имени Нудельмана» Владимира Уклеева, машина ведет обнаружение и наведение в оптическом диапазоне, поэтому незаметна для РЛС противника.

Комплекс прошел все госиспытания. Создатели «Сосны» рассчитывают, что оружие попадет в программу гособоронзаказа до конца года.

Форум «Армия-2019» пройдет с 25 по 30 июня в выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

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