Новейший ЗРК «Сосна» прошел испытания

Госиспытания новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» завершились успешно.

«Комплекс успешно прошел государственные испытания. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по его принятию на вооружение российской армии», – рассказал управляющий директор предприятия-разработчика «КБ Точмаш им. Нудельмана» Валерий Макеев в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что данный ЗРК отличается высокой эффективностью, точностью поражения средств нападения с воздуха и высокой живучестью на поле боя. Процессы работы комплекса полностью автоматизированы. К тому же «Сосна» обладает рекордной дальностью поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Напомним, что данный комплекс был впервые представлен на форуме «Армия-2018», а позже было анонсировано скорое поступление ЗРК в войска.

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