Экс-глава Раменского района впервые публично высказался об убийстве Исаенковой

Мосгорсуд проводит рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиненного в убийстве зампреда Общественной палаты района Евгении Исаенковой. СМИ опубликовали видеозапись с видеообращением Кулакова.

Находящийся в СИЗО Кулаков обратился по видеосвязи к своим адвокатам и к журналистам, видеозапись обращения публикует канал РЕН-ТВ.

«Все нормально, все очень уважительно, все хорошо. Достаточно все по-человечески», – сказал Кулаков про условия проживания.

Также он высказался и по поводу обвинения в свой адрес. Экс-чиновник прокомментировал сведения о том, что консьержка дома, где живет его семья, сообщила, что Кулаков утром 1 мая вместе с супругой и сыном уехал, вероятно, к теще, а вернулся после полуночи.

«Вообще непонятно, почему следователи принимают такие решения. Мне кажется, что они идут по пути наименьшего сопротивления. Все, что самое простое, придумали, самое банальное предположение сделали. Здесь все не так просто, как мне кажется. Я не знаю, предположений стопроцентных и конкретных у меня нет. Они могут любые абсолютно. Произойти могло все что угодно, учитывая характер Евгении. Предположить на 100% я не могу, но я точно знаю, что я был со своей женой и ребенком дома в это время», – сказал Кулаков.

Экс-глава района также описал характер погибшей Евгении Исаенковой.

«Она была достаточно активная, взрывная, могла действовать... Скажем так, могла узнать какую-то новость, могла очень быстро на нее среагировать и куда-то поехать, встретиться с кем-то и так далее. Иногда ее нужно было несколько часов останавливать, чтобы она не сделала какие-то вещи, которые изначально в порыве своего, скажем так, первого этого чувства посчитала правильными. Такие моменты. Она была очень импульсивным человеком. Поэтому еще раз говорю: с кем она должна встречаться и зачем она могла поехать – одному богу известно», – заявил чиновник.

У Кулакова также есть несколько своих версий инцидента.

«В протоколе допроса дочки написано, что она поехала помогать хорошему человеку, либо людям. Дочь точно не помнит. Поэтому здесь тоже вопрос: один там был человек, двое? Кто они были? Я не могу сейчас предполагать. Есть несколько версий, которые могут иметь право на существование. Оперативным сотрудникам и следователям я все изложил. Но кого-то конкретного обвинять я, честно говоря, не могу, у меня нет для этого достаточных оснований», – отметил он.

Кулаков также удивился тому, что Исаенкова могла быть ВИЧ-инфицированной.

«Абсолютной неожиданностью для меня это стало. Это уже официально прозвучало? До меня это доходило. Это стало абсолютной неожиданностью. С учетом того, что в самом начале апреля она делала операцию и сдавала анализы», – заключил Кулаков.

Адвокат Кулакова Артем Сарбашев сообщил, что апелляционный суд отменил постановление Бабушкинского районного суда о мере пресечения в виде заключения под стражу.

«Дело будет возвращено в Бабушкинский суд. Он снова будет рассматривать ходатайство следователя, но теперь уже в ином составе. Надеемся, что мы сможем представить какие-то свои доказательства к тому времени, когда произойдет рассмотрение. Думаем, что удастся как-то отстоять, может быть, иную меру пресечения, может быть, отказ в удовлетворении ходатайства», – заключил Сарбашев.

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков был задержан 31 мая по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой. Сообщалось, что он досрочно сложил полномочия главы района 29 мая. Вину Кулаков не признал. Однако в начале июня его арестовали до 7 июля.