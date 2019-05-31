Главу Раменского района Подмосковья задержали за убийство любовницы

СМИ сообщили о задержании руководителя Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в убийстве зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой; утверждается, что между ними якобы был роман.

Тело Исаенковой было обнаружено 2 мая в ее автомобиле, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Кулаков задержан на рабочем месте. Он подозревается в причастности к смерти Исаенковой», – пояснил собеседник агентства.

По его словам, первоначально признаков насильственной смерти на ее теле не было найдено, но экспертиза показала, что женщина была убита.

«29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич – первый заместитель главы муниципального района», – сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах также подтвердил, что Кулаков был задержан по подозрению в убийстве Исаенковой, по предварительным данным, причиной стал личный конфликт.

В некрологе на сайте администрации района сообщается, что Исаева с 2015 года работала в должности главного эксперта отдела социальных коммуникаций и молодежной политики, а в 2016 году была назначена на пост руководителя Раменского районного молодежного центра.