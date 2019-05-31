Экс-глава Раменского района не признал вины в убийстве

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, задержанный по подозрению в убийстве зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, не признал своей вины, сообщила представитель Главного следственного управления СК региона Евгения Кирюшина.

«Вину он не признал. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля», – сказала Кирюшина, передает ТАСС.

В отношении Кулакова возбуждено уголовное дело, однако обвинение на данный момент еще не было предъявлено. Мера пресечения для подозреваемого будет избрана в ближайшее время.

Против Кулакова возбуждено уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено. Мера пресечения подозреваемому будет избрана в ближайшее время.

По данным следствия, Кулаков в ночь на 2 мая в салоне авто убил 39-летнюю женщину, к которой «испытывал личные неприязненные отношения».

Ранее стало известно, что подозреваемый досрочно сложил полномочия главы района.