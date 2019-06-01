Суд арестовал экс-главу Раменского района Подмосковья по обвинению в убийстве

Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по обвинению в убийстве зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой.

«Избрать в отношении Кулакова Андрея Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля», – сказал судья Антон Мартыненко, передает ТАСС.

Сообщается, что защита просила отпустить Кулакова под залог в 1,5 млн рублей, которые готова была внести его жена. Адвокат также просил продлить срок задержания, чтобы защита успела ознакомиться с материалами дела и собрать характеристики на обвиняемого. Однако суд в обоих ходатайствах отказал.

Кулаков вину не признал, заявив, что в момент убийства находился дома в кругу семьи. «Я утверждаю и заявляю, что никаких причин не было, чтобы это совершить, и я не мог физически это сделать. Для меня это обвинение явилось крайней неожиданностью», – сказал он.

Следствие настаивало на аресте Кулакова, так как на теле жертвы были найдены биологические следы обвиняемого, к тому же его виновность подтвердила проверка на полиграфе.

Напомним, Кулаков был задержан 31 мая по подозрению в убийстве Евгении Исаенковой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. Также сообщалось, что он досрочно сложил полномочия главы района 29 мая. Вину Кулаков не признал.