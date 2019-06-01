Полиграф подтвердил вину экс-главы Раменского района в убийстве любовницы

Проверка на полиграфе подтвердила виновность экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

«Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова», – приводит слова Кирюшиной ТАСС.

По предварительным данным, Кулаков задушил женщину руками и предметом из ткани. Пока точное орудие убийство не установили, отметила Кирюшина.

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», – сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что экс-глава в ночь на 2 мая в салоне авто убил 39-летнюю женщину, к которой «испытывал личные неприязненные отношения».

Против Кулакова возбуждено уголовное дело, обвинение ему пока не предъявлено. Мера пресечения подозреваемому будет избрана в ближайшее время. Экс-глава Раменского района не признал своей вины в убийстве любовницы.

Также ранее сообщалось, тело женщины нашли 4 мая. Речь идет о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Ранее стало известно, что подозреваемый досрочно сложил полномочия главы района.