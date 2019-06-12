Патрушев отреагировал на данные о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты. Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», – приводит слова Патрушева РИА «Новости».

Голунова обвиняли в якобы попытке сбыта наркотиков, сам журналист утверждал, что их ему подбросили.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Позже стало известно об освобождении Голунова из-под домашнего ареста.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием Голунова было либо «головотяпство», либо провокация, либо непрофессионализм.