Американский генерал призвал США подготовиться к российскому удару из Арктики

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси считает, что в случае конфликта с Россией следует ожидать удар с арктического направления.

О'Шонесси, который руководит Объединенным командованием аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), «считает Арктику передовой линией при обороне США и Канады».

Он опасается «неравных возможностей» и полагает, что с точки зрения России «атаковать Северную Америку» лучше всего именно с арктического направления. Поэтому, по его словам, США нужно расширить «возможности по проведению операций» в данном регионе, передает ТАСС.

О'Шонесси назвал Россию одной из основных угроз для США. Его беспокоит российское «наращивание потенциала по нанесению высокоточных ударов». Кроме того, он утверждает, что Россия расширяет военное присутствие в Арктике.

«Главной военной угрозой в Арктике», по его словам, стало «развертывание Россией новейших крылатых ракет дальнего действия». Это дает России возможность «нанести удары по целям в США и Канаде с северного направления».

О'Шонесси считает, что Москва и Пекин «изменили стратегическую ситуацию в мире, развернув новейшие системы вооружений дальнего действия». Он также заявил о «все более агрессивных попытках» России и Китая «расширить свое присутствие и влияние».

Напомним, командующий ВМС США адмирал Джеймс Фогго заявил, что США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь, отметив, что этот регион должен в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета, и никто не имеет права претендовать на него.

Между тем, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.

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