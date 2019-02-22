Адмирал США призвал сделать Арктику свободной международной территорией

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что Арктика должна оставаться свободной и открытой международной территорией, вопреки позиции России.

«Мы видим значительную активность Китая и России, и русские считают Арктику своей территорией», – заявил командующий ВМС США в Европе и Африке, слова которого приводит издание Washington Examiner.

Однако, по словам адмирала ВМС США, «на самом деле это международная территория», и Соединенные Штаты «заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой территорией», передает ТАСС.

В декабре минувшего года глава ВМС США Ричард Спенсер заявлял, что США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике.

Напомним, в январе глава ВМС США Ричард Спенсер объявил о планах Вашингтона отправить американские военные корабли в Арктику. В ответ глава МИД России Сергей Лавров напомнил США о необходимости соблюдения международных норм.

Между тем, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.