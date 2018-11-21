США решили отправить военные корабли в Арктику

Вашингтон намерен летом направить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах, заявил глава ВМС США Ричард Спенсер.

В октябре 2018 года «Гарри Трумэн» стал первым за 27 лет американским авианосцем, пересекшим Северный полярный круг. В НАТО открыто заявляли, что главной целью является проверка боеспособности войск в условиях холодного климата и тренировка переброски больших подразделений.

Как отмечает USNI News, во время учений «Гарри Трумэн» не испытывал особых трудностей, однако корабли сопровождения проявили себя не лучшим образом, передает РИА «Новости».

Спенсер отметил, что последним классом американских кораблей, оснащенных паровыми системами для удаления льда, были крейсеры «Тикондерога», а более современные такой опцией не располагают.

Глава американских ВМС призвал усилить требования объединенного командования НАТО к операциям в Арктике.

В декабре Спенсер заявлял, что ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике.

Как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.

В декабре береговая охрана Соединенных Штатов приняла решение не проводить учения в Арктике из опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается и придется просить Россию о его спасении.