США отказались от учений в Арктике из-за боязни опозориться перед Россией

Береговая охрана Соединенных Штатов приняла решение не проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается, и придется просить Россию о его спасении, пишет Business Insider.

В статье BI говорится, что ледоколу Polar Star («Полярная звезда») больше 40 лет и он «цепляется за жизнь», о чем прекрасно знает бывший комендант (командующий) Береговой охраны США адмирал Пол Цукунфт. Он выступил против, когда Совет национальной безопасности США попросил его отправить ледокол через Северный морской путь для учений по свободе навигации, передает РИА «Новости».

«Мы разбираем детали с однотипного корабля только для того, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать вам, что у нее не будет серьезных технических сбоев в ходе учений по свободе навигации, и тогда мне придется обратиться к России, чтобы ее отбуксировали в безопасное место. Так что сейчас не время это делать», – рассказал о своем ответе сам Цукунфт.

Издание не уточняет, на какое время планировались учения. Бывший командующий Береговой охраны рассказал о своем ответе в начале декабря.

BI пишет, что США испытывают трудности в борьбе за Арктику, в первую очередь из-за нехватки ледоколов, что особенно заметно по сравнению с Россией. У Москвы десятки ледоколов, а у Вашингтона – всего два, причем только Polar Star относится к тяжелому типу, способному работать в Арктике.

Ранее NBC News заявил, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, и США давно уступили России в гонке за Арктику.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему Россия обогнала США в гонке ледоколов.