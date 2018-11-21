США решили с Аляски следить за Россией в Арктике

ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике, пишут британские СМИ со ссылкой на секретаря американских ВМС Ричарда Спенсера.

Самолеты будут размещены на острове Адак в западной части Алеутских островов, где до 1997 года уже располагалась база ВМС США, пишет The Daily Express.

По словам Спенсера, размещение самолетов на Алеутских островах позволит Вашингтону следить за российским Тихоокеанским флотом, поскольку Москва значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике.

«Если бы у меня был карт-бланш, было бы прекрасно получить корабли ледокольного типа. Но, учитывая наши потребности сейчас, это пока не по карману», – заявил Спенсер, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику. Кроме того, в декабре береговая охрана Соединенных Штатов приняла решение не проводить учения в Арктике из опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается и придется просить Россию о его спасении.

Алеутские острова – архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. Острова ограничивают с юга Берингово море. Были проданы вместе с Аляской Соединенным Штатам в 1867 году и входят в состав американского штата Аляска.