Лавров прокомментировал планы США отправить корабли в Арктику

Россия не видит проблемы в том, что США хотят направить военные корабли в Арктику при соблюдении американской стороны международных норм, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года.

«США – арктическая держава, США в соответствии с международным правом, включая международную конвенцию по морскому праву 1982 года, могут, как и все остальные арктические державы, пользоваться морскими путями в этом регионе, да и не арктические державы тоже могут пользоваться морскими путями в этом регионе. Если речь идет о том, что военные корабли любого государства хотят использовать северный морской путь, то для этого есть правила использования северного морского пути… Так что США - держава арктическая и при соблюдении международно-правовых норм, включая нормы РФ по использованию северного морского пути, я здесь не вижу проблем», — заявил Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия исходит из того, что все будут уважать эти правила, «потому что по-иному быть не может». Как подчеркнул министр, Россия несет ответственность за обеспечение функционирования, безопасности северного морского пути.

В декабре глава ВМС США Ричард Спенсер заявлял, что ВМС США намерены разместить патрульные противолодочные самолеты P-8 Poseidon на Алеутских островах, чтобы следить за деятельностью России в Арктике.

Между тем, как отмечала ранее газета ВЗГЛЯД, американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии и США давно уступили России в гонке за Арктику.