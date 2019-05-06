В авиакатастрофе в Шереметьево погиб мичман с авианосца «Адмирал Кузнецов»

Мичман Роман Власов, служивший на Северном флоте на авианосце «Адмирал Кузнецов», погиб в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, рассказал вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев.

«Эта трагедия затронула и наш город. В числе погибших – семья мичмана Власова. Это выпускник 2015 года нашего Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, который служил на Северном флоте. Его мама работает в Севастополе. Мной даны поручения, чтобы вся необходимая помощь была оказана семье нашего севастопольца», – сообщил Пономарев, передает РИА «Новости».

Власову было 24 года. Вместе с мичманом погибла его 23-летняя жена Марина, сказали источники в силовых структурах Севастополя.

В воскресенье «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек. Погиб 41 человек. Известно, что среди погибших, в частности, хирург из Мурманской области Евгений Новиков и его дочь.

Между тем появились первые данные по итогам расшифровки параметрического самописца. Так, подтверждено попадание в самолет молнии и отказ автоматики, при этом указывается на крайне плохую посадку SSJ-100, хотя заход на нее был штатным.