Пострадавший мэр Североморска рассказал об ударе молнии в двигатель SSJ-100

Мэр Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, пострадавший в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, рассказал, как молнии попали в двигатель самолета Sukhoi Superjet 100.

«Лично я это (что у самолета возникли проблемы – прим. ВЗГЛЯД) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», – передает его слова «Север FM».

По его словам, он слышал два очень громких удара и две вспышки. Двигатель при этом не загорелся.

«Потом стало понятно, что полет идет нештатно, потому что мы прекратили набор высоты, летели под облаками, внизу видели землю и совершали круги вокруг аэропорта. Я видел по соседям, что у людей посуровели лица. Паники не было. Затем прозвучало объявление, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в Москву, в аэропорт вылета», – сообщил Евменьев.

После этого самолет, по его словам, долго снижался, прошло объявление, что лайнер готов к посадке.

«Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель. Что в этот момент происходило в салоне, не знаю, смотрел в иллюминатор. После второго удара мы опять подпрыгнули и, когда скакнули третий раз, видимо, обломилась стойка шасси, потому что мы упали на бок, нас развернуло и потащило уже по полосе», – сказал Евменьков.

По его словам, в этот момент люди вскочили со своих мест.

«Обратил внимание, что семья с левого ряда: мужчина, женщина и ребенок опустились на пол и передвигаются по полу. Тут стало понятно, что бежать вперед – это все равно, что бежать по людям, поэтому все те, кто это видел, просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться. Как только открылся проход, все стали выходить», – сказал он.

Мэр Североморска заявил, что на борту «не было абсолютно никакой толкотни». Люди стояли в проходах, потому что вперед идти было невозможно.

«Какое-то время я, например, просто стоял в проходе. Повторю, идти вперед было нереально, впереди были люди. Только когда началось движение, я пошел вперед. В этот момент дверь справа уже была открыта и надувной трап развернут. Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла ее открыть. Я остановился рядом как раз в тот момент, когда она справилась. Дверь была открыта, трап раскатился и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у «Суперджета» нет», – рассказал Евменьков.

Он признался, что не почувствовал задымленности. Мэр сидел на шестом ряду. По его словам, пассажиров спасли бортпроводницы, которые открывали двери аварийных выходов.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник; госпитализированы девять. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

Среди основных трагедий названы недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.