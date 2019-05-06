Пострадавший мэр Североморска рассказал об ударе молнии в двигатель SSJ-100

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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что эксперты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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Возмущение совками

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«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
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            Пострадавший мэр Североморска рассказал об ударе молнии в двигатель SSJ-100

            6 мая 2019, 16:12

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Мэр Североморска (Мурманская область) Владимир Евменьков, пострадавший в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, рассказал, как молнии попали в двигатель самолета Sukhoi Superjet 100.

            «Лично я это (что у самолета возникли проблемы – прим. ВЗГЛЯД) понял, когда на взлете мы поднялись к облакам и, видимо, вошли в грозовой фронт, потому что я сидел возле иллюминатора и физически видел, что в правый двигатель два раза ударила молния», – передает его слова «Север FM».

            По его словам, он слышал два очень громких удара и две вспышки. Двигатель при этом не загорелся.

            «Потом стало понятно, что полет идет нештатно, потому что мы прекратили набор высоты, летели под облаками, внизу видели землю и совершали круги вокруг аэропорта. Я видел по соседям, что у людей посуровели лица. Паники не было. Затем прозвучало объявление, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в Москву, в аэропорт вылета», – сообщил Евменьев.

            По предварительным данным в самолет попала молния, после чего отказала электроника

            После этого самолет, по его словам, долго снижался, прошло объявление, что лайнер готов к посадке.

            «Когда выпустили шасси и мы коснулись полосы, то подпрыгнули вверх, затем снова опустились и вновь подпрыгнули и во второй раз даже выше, чем в первый. Потом загорелся двигатель. Что в этот момент происходило в салоне, не знаю, смотрел в иллюминатор. После второго удара мы опять подпрыгнули и, когда скакнули третий раз, видимо, обломилась стойка шасси, потому что мы упали на бок, нас развернуло и потащило уже по полосе», – сказал Евменьков.

            По его словам, в этот момент люди вскочили со своих мест.

            «Обратил внимание, что семья с левого ряда: мужчина, женщина и ребенок опустились на пол и передвигаются по полу. Тут стало понятно, что бежать вперед – это все равно, что бежать по людям, поэтому все те, кто это видел, просто встали и ждали, когда можно будет эвакуироваться. Как только открылся проход, все стали выходить», – сказал он.

            Среди версий трагедии рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия

            Мэр Североморска заявил, что на борту «не было абсолютно никакой толкотни». Люди стояли в проходах, потому что вперед идти было невозможно.

            «Какое-то время я, например, просто стоял в проходе. Повторю, идти вперед было нереально, впереди были люди. Только когда началось движение, я пошел вперед. В этот момент дверь справа уже была открыта и надувной трап развернут. Дверь с левой стороны заклинило от удара, и бортпроводница никак не могла ее открыть. Я остановился рядом как раз в тот момент, когда она справилась. Дверь была открыта, трап раскатился и пассажиры стали спускаться на землю и через левую дверь. Аварийного выхода в середине самолета у «Суперджета» нет», – рассказал Евменьков.

            Он признался, что не почувствовал задымленности. Мэр сидел на шестом ряду. По его словам, пассажиров спасли бортпроводницы, которые открывали двери аварийных выходов.

            В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту было 78 человек, погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник; госпитализированы девять. Причиной гибели большинства пассажиров стало отравление продуктами горения.

            Среди основных трагедий названы недостаточная квалификация пилотов, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.


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