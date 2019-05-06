Бортпроводница оценила действия спасавших багаж пассажиров «Суперджета»

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова прокомментировала газете ВЗГЛЯД действия пассажиров, спасавших багаж во время авиакатастрофы «Суперджета» в Шереметьево.

Борисова считает, что действия пассажиров, спасавших багаж, можно рассматривать с разных точек зрения. «Прежде всего, это неправомерные действия – по воздушному кодексу и другим сопутствующим отраслевым документам предписывается выполнять указания экипажа. Экипаж при эвакуации должен выкрикивать команды – краткие, четкие и понятные: «Отстегнуть ремни», «Оставить все», «На выход». Подразумевается, что вся ручная кладь должна оставаться на борту», – подчеркнула собеседница.

Однако бортпроводница отметила тот факт, что пассажиры являются людьми неподготовленными, в состоянии паники они могли просто не отвечать за свои действия. «Как будет действовать в критической ситуации морально неподготовленный человек, предсказать сложно. С бортпроводниками постоянно прорабатывают данные ситуации, но даже несмотря на это, авиационные психологи констатируют снижение степени их подготовленности в критической ситуации», – призналась Борисова. «Если при обычных обстоятельствах бортпроводник обладает знаниями на пятерку, то в критической ситуации он эти знания выдает на тройку, так работает психика. Именно поэтому бортпроводникам предписано знать все аварийные процедуры на пять – потому что если в нормальных условиях он знает на четыре, то в критической ситуации знает на два», – пояснила собеседница.

Если подтвердится, что желание некоторых пассажиров сохранить свой багаж действительно помешало спасению людей, то эти люди как минимум понесут ответственность по административному кодексу, а как максимум – их вину определит следствие после опроса пострадавших, изучения видео и записей самописцев, заметила Борисова.

Кроме того, по мнению бортпроводницы, гибель людей могла произойти в момент удара самолета о посадочную полосу, в случае если кто-то из пассажиров был не пристегнут или самостоятельно отстегнулся. «Мы знаем из СМИ, что произошла жесткая посадка, что само по себе могло травмировать пассажиров. Второй фактор, который мог привести к их гибели, – выделение продуктов горения», – считает собеседница.

Эвакуация по стандартам на любой самолет проводится в течение 90 секунд при условии открытия всех аварийных выходов. Если же эвакуация проводится из меньшего количества выходов, то ее время должно быть кратно сокращено, рассказала Борисова.

«Сигналом для бортпроводников к началу эвакуации служит наличие дыма или огня, что является потенциальной угрозой жизни и здоровью пассажиров. В случае опасности решение о начале эвакуации бортпроводники принимают самостоятельно, не ожидая команды от летного экипажа, и приступают к эвакуации мгновенно после полной остановки самолета и выключения двигателей (при их работе есть опасность засасывания в двигатели пассажиров)», – пояснила бортпроводница.

Возможность использования каждого из аварийных выходов бортпроводники определяют также самостоятельно, оценив ситуацию, подчеркнула собеседница.

«Если по каким-то причинам выход невозможно использовать – дым, огонь, надувной трап не надулся или выход не открывается из-за деформации фюзеляжа, то они перенаправляют пассажиров к другим выходам», – пояснила бортпроводница.

Борисова отметила, что бортпроводники остаются возле своих выходов настолько долго, насколько позволяет ситуация. «После выхода пассажиров салон проверяется на предмет оставшихся людей – возможно, кто-то травмирован и не может передвигаться, может, кто-то находится в состоянии пассивной паники, кто-то потерял сознание. Эвакуируют их, после чего эвакуируются уже сами бортпроводники», – подчеркнула Борисова.

Собеседница отметила, что самая большая опасность, угрожающая жизни пассажиров и бортпроводников при возгорании самолета, – это отравление продуктами горения. «Современные самолеты изготовлены из химических материалов, которые при горении выделяют токсичные вещества. Скорость горения самолета очень высокая, именно поэтому на эвакуацию отводится так мало времени, чтобы люди еще смогли сориентироваться и не задохнуться», – рассказала Борисова.

Собеседница отметила, что всегда при взлете и наборе высоты, а также при снижении и посадке бортпроводник занимает кресло возле аварийного выхода и делает это целенаправленно для скорейшего проведения эвакуации. «Существует такая поговорка: «Взлет опасен, посадка сложна». Кабинный экипаж и существует для того, чтобы спасать жизни пассажиров в экстремальной ситуации. Бортпроводник – это не «курица или рыба», бортпроводник – это «спасибо, что остался жив», – отметила собеседница.

«Исходя из видео, могу оценить действия кабинного экипажа как грамотные и своевременные. Эвакуация началась мгновенно после остановки самолета, а это говорит о том, что экипаж грамотно и правильно оценил угрозу жизни пассажиров и открыл именно те выходы, которые позволяли проводить эвакуацию наиболее безопасно», – подчеркнула Борисова.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Большинство погибших, по последней информации, отравились продуктами горения.

Ранее журналист Владимир Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета».