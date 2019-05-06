Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево

По распоряжению министра труда и соцзащиты Максима Топилина создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

«По распоряжению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево», – сообщается на сайте Минтруда.

Там также уточняется, что цель штаба – координация действий региональных органов исполнительной власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.