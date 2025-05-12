Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?11 комментариев
Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.
В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».
В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.