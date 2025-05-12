  • Новость часаЭрдоган призвал Зеленского не упускать возможность для переговоров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Польши повысили градус русофобии ради успеха на выборах
    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным
    Умерла вдова Гайдая актриса Гребешкова
    Эрдоган назвал всеобъемлющим разговор с Путиным по Украине
    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово в ДНР
    ООН поддержала инициативы по переговорам Москвы и Киева
    Эксперт: Турецкие курды осознали бесперспективность террора против Анкары
    Курс доллара опустился ниже 80 рублей
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

    11 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

    8 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    34 комментария
    12 мая 2025, 21:08 • Новости дня

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу из Ташкента уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики

    Учительницу в Ташкенте уволили за проведенный урок о 9 Мая вместо математики
    @ Максим Зарецкий/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В одной из школ Чиланзарского района Ташкента учительнице начальных классов пришлось покинуть работу после попытки провести урок к 9 Мая вместо математики, сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования столицы Узбекистана.

    В день инцидента, 8 мая 2025 года, педагог вместо урока математики в 4 «Г» классе решила провести с четвероклассниками занятие, посвященное Дню памяти и почестей. По информации ведомства, администрация школы сразу же предупредила учителя о недопустимости подобных мероприятий во время учебных часов, передает РИА «Новости».

    В комментарии управления отмечается, что инициатива педагога не была одобрена и проведена без уведомления администрации. Власти Ташкента подчеркнули, что официально в Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей, а не День Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

    Коментарии (26)
    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

    Коментарии (13)
    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    Путин указал на «хамскую манеру» Европы разговаривать с Россией ультиматумами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас страны Европы продолжают в «хамской манере» разговаривать с Россией ультиматумами, но Москва считает, что рано или поздно начнется движение в сторону восстановления конструктивных отношений, заявил президент России Владимир Путин.

    Как заявил Путин, у Москвы есть «оптимизм и надежда» на то, что России и Европе удастся начать восстанавливать конструктивные отношения. Он полагает, что свою роль в этом сыграют «уроки истории» и мнение европейских народов, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет и о тех странах, которые сейчас продолжают придерживаться «антироссийской риторики и явно агрессивных действий». «Пытаются до сих пор, мы это видим прямо вот в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», – заявил он.

    Путин подчеркнул, что при этом и множество жителей Европы, и лидеры некоторых стран, «которые проводят суверенную политику», не забыли историю Второй мировой войны. На Западе, сказал Путин, есть государства, которые искренне стремятся к урегулированию, передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул президент, Россия понимает, какое давление оказывается на лидеров европейских стран из-за визита в Москву, «искренне ценит их политическое мужество».

    Кроме того, Путин поблагодарил администрацию США за посреднические усилия в украинском урегулировании.

    Напомним, лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины потребовали от Москвы согласиться на полное прекращение огня с 12 мая. Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, не исключив договоренности о перемирии.

    Коментарии (10)
    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

    Коментарии (7)
    10 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В подмосковной резиденции заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама То Ламу автомобиль «Победа».

    Встреча Медведева и То Лама прошла в резиденции зампреда Совбеза в Московской области. После переговоров лидеры вышли на улицу, где стоял серый ГАЗ-М-20. «Эта машина называется «Победа», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (12)
    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (9)
    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

    Коментарии (0)
    11 мая 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин указал на саботирование Киевом инициатив по прекращению огня

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не раз выступала с инициативами по прекращению огня, но Киев их саботировал, как произошло и с объявленным на День Победы перемирием, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы на этот святой для нас праздник объявили перемирие в третий раз. При этом мы передавали и тем нашим коллегам на Западе, которые, на мой взгляд, мне кажется, что искренне ищут пути к урегулированию, передавали им и нашу позицию по этому вопросу, по прекращению огня на День Победы, что в будущем не исключаем возможности продлить сроки этого перемирия», – рассказал Путин.

    При этом он подчеркнул, что такое решение возможно только «после анализа того, что произойдет в эти несколько дней, по результатам того, как на наше предложение будет реагировать киевский режим», передает РИА «Новости».

    Со стороны вооруженных сил Украины за «эти три дня объявленного нами прекращения огня» было предпринято «пять целенаправленных попыток нападения на государственную границу» России «в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью». Кроме того, на других направлениях российские войска отразили еще 36 атак, сообщил Путин.

    Российские военные специалисты, по его словам, полагают, что украинские атаки «не имели никакого военного значения, проводились исключительно по политическим соображениям». «Противник понес очень большие потери», – приводит слова Путина ТАСС.

    Путин указал, что после объявления Россией 5 мая предложения о прекращении огня «киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки», задействовав 524 БПЛА и ряд ракет западного производства.

    «Киевские власти – вы, собственно говоря, сами это все видите прекрасно – вообще не откликнулись на наши предложения о прекращении огня», – заявил президент.

    «Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», – отметил президент.

    Кроме того, Путин указал, что Киев 130 раз нарушал тридцатидневный мораторий на удары по энергообъектам, объявленный в соответствии с договоренностями с США. Украина также почти 5 тыс. раз нарушала пасхальное перемирие, отметил он.

    Напомним, Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, прерванные украинскими властями, 15 мая в Стамбуле. Он не исключил договоренности о перемирии в ходе переговоров с Украиной.

    Срок перемирия, которое Москва объявила в зоне специальной военной операции в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, закончился.

    Коментарии (2)
    10 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского с извинениями

    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    К памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда-фронтовика Владимира Зеленского Семена с подписью, осуждающей его внука.

    Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, к памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда Владимира Зеленского, Семена Зеленского, с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя».

    Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны. Он добровольно отправился на фронт в 17 лет до занятия Кривого Рога немецкой армией в августе 1941 года. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командировать взвод минометов в 153-ю стрелковую дивизию.

    Военный историк Андрей Смирнов уточнил, что Семен Зеленский сражался на Юго-Западном фронте, прошел через Левобережную Украину, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Одессы, форсировал Днестр, командовал стрелковой ротой на 1-м Белорусском фронте.

    В июле 1944 года Семен Зеленский отличился при переправе через Западный Буг, а завершил боевой путь во время штурма Зееловских высот и на улицах Берлина 2 мая 1945 года. За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в День Победы не будет чтить память деда-фронтовика, потому что предал его и ветеранов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский возненавидел День Победы.

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Школьницы в Белоруссии показали неприличные жесты во время салюта на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    В Могилеве несколько школьниц сняли видео с неприличными жестами на фоне праздничного салюта ко Дню Победы, их личности устанавливают силовики.

    В Могилеве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео с неприличными жестами школьниц на фоне салюта в честь Дня Победы, передает канал «360».

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участниц произошедшего.

    Видеоролик вызвал негативную реакцию среди жителей города, учитывая трагическую историю Белоруссии в годы войны, когда страна потеряла треть населения и подверглась более чем 180 карательным операциям со стороны гитлеровцев.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростков задержали за осквернение Вечного огня.

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Подростки растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка по факту осквернения флага с георгиевской лентой несовершеннолетними в Обнинске, сообщило СУ СК по Калужской области. Как сообщали СМИ, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой.

    Как сообщило ведомство в Telegram, в Сети появилась информация о том, что «в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы». Их личности установлены, процессуальные действия ведутся с ними и их родителями. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества (статья 354.1 УК о реабилитации нацизма).

    Об инциденте сообщили в соцсетях местные жители, выразив возмущение произошедшим. На опубликованных снимках запечатлены двое детей, которые надругались над символом воинской славы, передает РЕН ТВ.

    Напомним, следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

    Коментарии (4)
    10 мая 2025, 23:31 • Новости дня
    Песков опроверг сообщения о планах Путина «взорвать американский прайм-тайм»

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения в соцсетях о том, что пресс-подход президента России Владимира Путина по итогам международных встреч с гостями юбилея Победы «взорвет американский прайм-тайм», не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал соответствующие заявления, появившиеся в соцсетях. Он отметил, что «интернет всегда хочет чего-то взорвать». «Мы ничего не собираемся взрывать», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-подход Путина был запланирован на вечер, но международные переговоры президента России затянулись и продолжаются до сих пор.

    Заявление для прессы Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил позднее Песков. «Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Песков заявил, что Россия рассмотрит инициативу о 30-дневном прекращении огня на Украине, но давить на Москву бесполезно. 9 мая Путин провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 22:05 • Новости дня
    Салют в честь Дня Победы начался в Москве
    Салют в честь Дня Победы начался в Москве
    @ Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве начался салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Салют начался в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

    Артиллерийские залпы произвел отдельный Гвардейский салютный дивизион Московского военного округа имени маршала артиллерии Михалкина.

    Военнослужащие «произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с 16 исторических площадок Москвы», сообщило Минобороны.

    Во время церемонии гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из 76-миллиметровых пушек ЗиС-3.

    Для запуска фейерверков использовались 72 специальные пусковые установки СПУ 2А85 калибром от 105 до 310 мм. Вечернее небо столицы украсили более 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов, в том числе редкие патриотические композиции. Зрители могли наблюдать в небе «хореографию» фейерверков «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и многие другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о салютах в День Победы. В 2025 году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.

    На Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (0)
    10 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    В центре Вены включили песню на стихи Захаровой

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова опубликовала видео, на котором люди с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны слушают песню на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году чиновницу из Кривого Рога уволили за прозвучавшую песню «Верните память» на праздновании Дня Победы на Украине. Захарова говорила, что на создание этой композиции ее вдохновила трагедия с российским самолетом, сбитым в Сирии. Песня написана о подвиге героя России Олега Пешкова.

    Коментарии (20)
    Главное
    Сирия готова предложить США схожую с украинской сделку по ресурсам
    Зеленский подписал ратификацию соглашения с США о недрах
    Симоньян получила повестку в суд Киева по уголовному делу
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    Выплаты участникам СВО предложили защитить от раздела при разводе
    Google изменила дизайн логотипа
    Умер российский автоблогер-миллионник Паруков

    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

    Перейти в раздел

    Переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих»

    Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле переговоры по Украине. Его инициатива получила позитивные отклики как со стороны Дональда Трампа, так и со стороны Тайипа Эрдогана. В чем заключается суть этого предложения и почему оно лишает смысла хамские ультиматумы европейской «коалиции желающих» в адрес России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы никогда не уходим с войны». Как поколения защитников растят в оренбургском поселке

    «Герои не умирают» – справедливое утверждение, за десятилетия превратившееся в пропагандистское клише. Куда меньше известно о том, как и почему защитники России воспроизводятся – с постоянством, завидным для всех недоброжелателей нашей страны. Спецкор газеты ВЗГЛЯД в дни празднования юбилея Победы попытался найти ответ на этот вопрос на Южном Урале – в районе, где родился Александр Прохоренко, известный нам как «герой Пальмиры», а врагам – как «русский Рэмбо». Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и США поставили Зеленскому дипломатическую вилку

    Иногда охотник попадается в свой собственный капкан – и становится добычей. Именно это произошло с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который стал жертвой собственной аферы против аж двух целей – президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............