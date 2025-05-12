Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?11 комментариев
Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово в ДНР
Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово и отходе ВСУ
В Орехово в Донецкой народной республике продолжаются боевые действия, при этом значительная часть села находится под контролем российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, основные силы украинской армии на этом направлении уже начали отступать, в самом селе остаются только малочисленные подразделения противника, передает РИА «Новости».
«На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово – чуть больше километра до границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области», – отметил Кимаковский в эфире «России 24».
Советник главы ДНР уточнил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника сменили направление удара и двинулись не на запад, а на север.
Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска.