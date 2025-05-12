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    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Любовь к себе отлично продается, но разрушает всё

    «Специалисты», которые будут учить вас любви к зеркалу, неизбежно угробят и ваш брак, и вашу жизнь вообще. Это еще не значит, что их нужно запрещать – государство не может быть всем нянькой. Но это значит, что человеку важно определиться со своими принципами.

    34 комментария
    12 мая 2025, 21:25 • Новости дня

    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово в ДНР

    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово и отходе ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орехово в Донецкой народной республике продолжаются боевые действия, при этом значительная часть села находится под контролем российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, основные силы украинской армии на этом направлении уже начали отступать, в самом селе остаются только малочисленные подразделения противника, передает РИА «Новости».

    «На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово – чуть больше километра до границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области», – отметил Кимаковский в эфире «России 24».

    Советник главы ДНР уточнил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника сменили направление удара и двинулись не на запад, а на север.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска.

    11 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    Стало известно о ракетном ударе по Рыльску Курской области

    Три человека пострадали при обстреле гостиницы в Рыльске Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела гостиницы на въезде в Рыльск были ранены три человека, а здание получило серьезные повреждения.

    Как передает ТАСС, по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате которого была повреждена гостиница. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

    По его словам, «ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. В результате прилета серьезно повреждена гостиница на въезде в город: на первом этаже располагалась автомойка, на втором – гостиничные номера. По предварительной информации, три человека получили ранения».

    Гостиница, оказавшаяся под ударом, находилась на въезде в город. На первом этаже здания работала автомойка, второй этаж занимали гостиничные номера. Трое пострадавших получили ранения различной степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате попадания боеприпаса ВСУ выгорел Покровский храм в селе Алексеевка Глушковского района Курской области.

    В селе Гуево Суджанского района Курской области две женщины получили осколочные и резаные раны после удара дронами по населенному пункту.

    Пятилетняя девочка была ранена при сбросе взрывного устройства с дрона на машину в поселке Хомутовка Курской области, серьезной угрозы ее жизни нет.

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    12 мая 2025, 04:41 • Новости дня
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    В Шереметьево арестовали 23 участников схемы краж у военных
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В деле о кражах денег у приехавших на спецоперацию военных из Шереметьево задержаны 23 человека, среди которых оказались пятеро полицейских.

    Как передает ТАСС, по уголовному делу о кражах и мошенничестве в отношении участников спецоперации в Шереметьево арестованы 23 человека, включая пять сотрудников патрульно-постовой службы линейного управления МВД России. Обвиняемые проходя по статьям 158 и 159 УК РФ, а также по статье 210 УК РФ – организация преступного сообщества.

    По данным следствия, в преступную схему были вовлечены таксисты и полицейские, которые помогали находить жертв среди военных. Один из полицейских, являясь оперуполномоченным, отказывал потерпевшим в возбуждении дел. Один из лидеров группы, Алексей Кабочкин, также был задержан ранее вместе с другими обвиняемыми.

    Ранее сообщалось о меньшем числе арестованных. Следствие продолжает выяснять обстоятельства, идет проверка в отношении руководства транспортной полиции аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для шестерых обвиняемых по делу о хищении денег участников спецоперации на Украине, прибывающих в аэропорт Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве, когда стоимость поездок на такси для бойцов искусственно завышали в десятки раз. Злоумышленники также звонили гражданам под видом представителей военной прокуратуры, чтобы убедить их передать наличные курьерам для якобы защиты сбережений.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    12 мая 2025, 09:44 • Новости дня
    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS

    Российские военные выследили и уничтожили обстрелявшие Рыльск HIMARS

    Российские военные уничтожили обстрелявшие Рыльск установки HIMARS
    @ t.me/warriorofnorth

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

    Российские военные выследили и уничтожили американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые обстреляли город Рыльск в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер».

    Как сообщили в группировке «Север», удар по Рыльску был нанесен из района деревни Нагорновка в Сумской области на Украине. После атаки российский разведывательный дрон зафиксировал перемещение украинской техники.

    По обнаруженным HIMARS были нанесены точечные ракетные удары силами ракетчиков и ВКС России. В результате установки были уничтожены.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы.

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    12 мая 2025, 10:07 • Новости дня
    ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» против ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные успешно использовали новый тяжелый FPV-дрон «Вобла» для точечных ударов по укрепленным позициям украинских войск у Антоновского моста.

    Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» впервые успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла» против позиций ВСУ, передает РИА «Новости». Новый дрон был собран из пяти отдельных аппаратов на специально спроектированной раме, которую изготовили сами военные техники.

    По словам военного техника с позывным «Мультик», конструкция состоит из четырех дронов, закрепленных по краям рамы и выполняющих функции моторов, а центральный пятый дрон становится «мозгом» устройства, отвечая за управление, передачу видео и работу камеры. «Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием "Вобла"», – рассказал он.

    Дрон способен поднимать полезную нагрузку от семи килограммов. Основное назначение «Воблы» – доставка противотанковых мин и других тяжелых взрывных устройств для уничтожения командных пунктов БПЛА противника и долговременных огневых точек.

    В лаборатории подчеркнули, что оператору для управления дроном не требуется специальной дополнительной подготовки, а на сборку одного такого устройства уходит не более суток. С помощью «Воблы» уже были поражены укрепленные огневые точки ВСУ возле Антоновского моста под Херсоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для нужд армии. Глава государства также призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах. Минтранс России анонсировал введение нового класса воздушного пространства для эксплуатации дронов.

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    12 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий

    Axios: Зеленский заявил о намерении встретиться с Путиным в Стамбуле в четверг

    Axios: Зеленский выразил готовность прибыть в Стамбул без каких-либо условий
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении прибыть в Турцию для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в четверг без предварительных условий, пишет Axios.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции в четверг без предварительных условий, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    «Украинский чиновник заявил, что Зеленский будет в Турции в четверг, даже если Россия не согласится на прекращение огня в понедельник», – сказано в материале.

    До этого Зеленский выразил готовность к встрече с президентом России, чтобы обсудить условия прекращения военных действий.

    «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Я надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Зеленский указал, что среди главных тем станет обсуждение дипломатических основ для достижения мира.

    Однако в Турции опровергли появившиеся сообщения о грядущем визите Владимира Зеленского 15 мая для переговоров по урегулированию на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, на что Зеленский выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    12 мая 2025, 11:48 • Новости дня
    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла

    Скачко назвал заявление Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле очередной пиар-акцией

    Эксперт: Слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Якобы готовность Владимира Зеленского лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят запрет на диалог с российским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский согласился поехать в Турцию под давлением главы Белого дома Дональда Трампа.

    «Мы наблюдаем очередную пиар-акцию со стороны Владимира Зеленского и его сценаристов – европейских «ястребов». Так они реагируют на жесткий приказ главы Белого дома Дональда Трампа незамедлительно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о переговорах в Турции», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «К тому же на Банковой понимают, что Путин своей инициативой обсуждать не перемирие, а мирное урегулирование мастерски убрал эту горе-четверку: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Польши и Британии Дональда Туска и Кира Стармера. Теперь Киев истерично пытается выглядеть лучше Москвы», – пояснил он.

    «В подкрепление своей позиции Зеленский даже может действительно приехать в Турцию в обозначенные сроки, показывая всему миру – и в первую очередь США, что он якобы человек дела. Очевидно, Киев и Брюссель очень впечатлили не только слова Трампа, но и выбранная им манера обращения», – продолжил эксперт.

    «Впрочем, все это не имеет смысла, поскольку на Банковой не отменили и не отменят самозапрет на диалог с Путиным. Это норма – по сути единственное, что поддерживает нынешнюю украинскую власть. В противном случае Киеву придется соглашаться на мир, и это будет означать политический крах Зеленского и всей его команды», – заключил собеседник.

    Ранее Зеленский заявил, что на этой неделе отправится в Турцию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить «необходимые дипломатические основы» для прекращения боевых действий, пишет Axios. «Я буду ждать Путина в Турции в четверг. Лично. Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать оправданий», – сказал он. В Киеве сообщили, что Зеленский приедет, даже если Москва не согласится на прекращение огня в понедельник. При этом в администрации Тайипа Эрдогана заявили, что у них нет сведений о визите украинской делегации.

    Поведение офиса Зеленского стало реакцией на призыв Трампа к Киеву принять предложение Путина о переговорах. «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал президент США в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные встречи позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также он выразил сомнения по поводу готовности Киева к заключению соглашения с Россией. Напомним, Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

    Газета ВЗГЛЯД оценивала риски переговоров Москвы с Киевом и объясняла, почему переговоры в Стамбуле станут экзаменом для «коалиции желающих».

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    Российские войска освободили Котляровку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разино, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверево, Новосергеевки и Алексеевки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 440 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Рыжевки, Искрисковщины, Волфино, Павловки и Катериновки в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три бронемашины, американская пусковая установка РСЗО HIMARS, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Садовода, Кутьковки, Купянска, Гороховатки в Харьковской области, Редкодуба и Ямполя в ДНР.

    ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Звановкой, Константиновкой, Клебан-Быком и Плещеевкой в ДНР.

    Противник при этом потерял более 200 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Богатыря, Вольного Поля, Комара в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли более 170 военнослужащих, две бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны вблизи Новоданиловки, Павловки, Каменского в Запорожской области, Токаревки, Садового и Днепровского в Херсонской области. Были уничтожены до 55 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    12 мая 2025, 06:40 • Новости дня
    Военные России спасли десятки истощенных семей из Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре российские бойцы проводят срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    Военнослужащие России эвакуируют десятки семей с детьми из подвалов домов в Часовом Яре, где у людей заканчивается вода и продукты, сообщает ТАСС. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

    «В подвалах в каждом доме в Часовом Яре находятся мирные люди, которые не пошли на поводу у националистов, когда те пригоняли автобусы, чтобы вывезти мирное население. Люди отказывались, прятались и ждали, когда придет российская армия», – отметил он.

    Депутат подчеркнул, что в уже освобожденных жилых домах российские военные находят стариков и детей и сразу начинают их эвакуировать. Многие нуждаются в медицинской помощи из-за истощения и нехватки воды и пищи.

    По словам Водолацкого, эвакуация происходит небольшими группами, так как в подвалах находят разные количества людей – от пяти до двадцати. Он добавил, что операция проходит в сложных боевых условиях, но российские военные продолжают спасать мирное население, выполняя гуманитарную миссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Подразделения ВС России закрепились на трех новых позициях в самом Часовом Яре. Бойцы «Барс-31» ранее уничтожили операторов БПЛА под Часовым Яром.

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    12 мая 2025, 10:00 • Новости дня
    Monde: Лидеры стран ЕС призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий

    Monde: Франция, Германия, Британия и Польша советовали Зеленскому начать переговоры

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Владимиру Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий, пишет Monde.

    Лидеры Франции, Германии, Британии и Польши рекомендовали главе киевского режима  Владимиру Зеленскому принять предложение российского президента Владимира Путина о начале переговоров, пишет газета Monde.

    «Союзники призывают к перемирию Киев, а его западные союзники заявили, что безоговорочное прекращение огня для прекращения боевых действий является единственным способом достижения дипломатического решения в конфликте», – сказано в материале.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 06:20 • Новости дня
    Саперы МЧС впервые обезвредили новейшую украинскую мину ПВП-50

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты МЧС успешно нейтрализовали современную противопехотную мину украинского производства в одном из освобожденных населенных пунктов Курской области.

    Саперы МЧС России обнаружили и обезвредили новую мину ПВП-50 украинского производства в Курской области, передает РИА «Новости». Мина была найдена у входа в погреб частного дома в недавно освобожденном от украинских боевиков населенном пункте. Командир сводного отряда с позывным «Пилат» сообщил, что устройство аналогично российской МОН-50 и американской Claymore.

    По словам «Пилата», мина была выпущена в 2024 году и ранее саперам МЧС не попадалась.

    Специалисты МЧС не только нейтрализовали мину, но и детально изучили ее устройство, что позволит в будущем оперативно и безопасно обезвреживать подобные взрывные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отходом из города. Военные ВСУ также начали минировать пути отхода своих подразделений на других направлениях. На Запорожском фронте ВСУ создали многослойные минные поля.

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    11 мая 2025, 22:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки

    В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский автомобиль.

    Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

    В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

    Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.

    На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.

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    12 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Додик объяснил, почему начало СВО было оправданным решением

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Республики Сербской Милорад Додик отметил, что Россия имела право защищать своих граждан, как это делают США в аналогичных ситуациях.

    В эксклюзивном интервью RT президент Республики Сербской Милорад Додик прокомментировал причины начала спецоперации на Украине. Он отметил, что когда у американцев «где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы – они сразу вмешиваются». Додик добавил: «А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 млн человек или даже больше?»

    По его словам, к конфликту на Украине подключилось 35 стран, и они фактически ведут войну против России, что придало противостоянию черты мировой войны. Додик подчеркнул, что Москва начала СВО как ответ на обман с Минскими соглашениями. Он напомнил, что Ангела Меркель открыто признала факт нарушения договоренностей со стороны Запада.

    Он считает, что действия России являются справедливой реакцией на западные провокации и попытки вмешательства во внутренние дела других государств.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на личные переговоры в Стамбуле, так как они помогут сторонам «определить, возможна ли сделка», а европейские лидеры и США будут понимать ситуацию и «смогут действовать соответствующим образом».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Путину в телефонном разговоре в воскресенье, что Анкара готова провести переговоры, «направленные на достижение долгосрочного решения». Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предложение России о прямых переговорах «хорошим знаком».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром 11 мая президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о наступлении ВС России к границе Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расстояние между российскими войсками и Днепропетровской областью на Красноармейском направлении сократилось до одного километра, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил в эфире Первого канала, что российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По его словам, на Красноармейском направлении южнее Покровска силы России продвинулись вплотную к рубежу с Днепропетровщиной. «Есть успехи южнее Покровска – нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», – заявил Кимаковский.

    Он также отметил, что продвижение российских войск фиксируется вдоль всей линии фронта в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил об уничтожении двадцати боевиков ВСУ в Днепре ударами БПЛА. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО.

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    12 мая 2025, 11:12 • Новости дня
    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток

    Sky News: Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в рамках ближневосточного турне

    Tекст: Ирма Каплан

    На этой неделе может определиться политическая судьба президента США Дональда Трампа, так как украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а ХАМАС обещает освободить заложников, сообщает Sky News.

    Американский президент Дональд Трамп на этой неделе отправится на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за время своего второго президентства, он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, однако в ходе визита в богатейшие страны мира ему придется столкнуться с определенными трудностями на трех фронтах, сообщает Sky News.

    По мнению телеканала, эта неделя может определить дальнейшую политическую судьбу Трампа, так как от качества решения ряда трудностей будут зависеть жизни людей в разных уголках планеты.

    Первым фронтом сложностей Sky News называет украинский конфликт. Трамп отправляется на Ближний Восток после того, как надавил на Зеленского в воскресенье, чтобы тот сел за стол переговоров и встретился с Путиным лично после предложения Москвы о переговорах в Стамбуле. Киевский лидер быстро согласился на это – и 15 мая может состояться личная встреча политиков.

    Второй фронт трудностей – Китай и пошлины, которые еще в силе, но в воскресенье США заявили, что стороны договорились о сделке по сокращению торгового дефицита США.

    «Несмотря на уверенность американской стороны, вице-премьер Китая Хэ Лифэн охарактеризовал встречу как «важный первый шаг», который только заложил основу», – говорится в материале телеканала.

    Третьим фронтом проблем называют Газу. Там группировка ХАМАС заявила, что освободит Эдана Александера, израильского солдата, имеющего гражданство США. Это произошло после того, как Израиль объявил о намерении оккупировать весь анклав.

    Точная дата освобождения не называется, но в ХАМАС заявили, что освободят 21-летнего солдата в рамках продолжающихся усилий по достижению постоянного прекращения огня с Израилем.

    Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф это ожидаемое освобождение назвал «жестом доброй воли».

    «Александер – один из многих заложников, но это будет воспринято как обнадеживающий признак того, что ХАМАС вернулся за стол переговоров, а Трамп в это время будет находиться в Катаре, ключевом посреднике в затяжных и сложных усилиях сторон по мирному урегулированию», – резюмирует телеканал.

    Отметим, что в понедельник США и Китай по итогам двухдневных переговоров в Женеве достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия в их освобождении от президента США Дональда Трампа.

    При этом эксперты о возможных переговорах Путина и Зеленского в Стамбуле говорят, что основным риском может стать психологическая неустойчивость Зеленского.

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