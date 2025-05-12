Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
Суд арестовал обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале
Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале
Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в нападении на наряд ДПС в Махачкале, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.
Как указали в ведомстве, обвиняемому вменяются преступления по статьям 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и 226 УК РФ (хищение оружия), передает ТАСС.
В СУ СК РФ по Дагестану уточняется: «По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении данных преступлений».
Напомним, в перестрелке, произошедшей в Махачкале 5 мая, погибли три человека. Около 14:20 по местному времени неустановленные лица открыли стрельбу по наряду дорожно-патрульной службы. В МВД подчеркнули, что оба напавших на патруль ДПС в Махачкале нейтрализованы. Нападавшие на полицейских в Махачкале совершили преступление, воспользовавшись реальным дорожно-транспортным происшествием, сообщил источник в силовых структурах.