Первый после ЧП рейс из Мурманска прибыл в Шереметьево

Первый самолет из Мурманска после катастрофы Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» приземлился в Шереметьево.

По информации на табло, самолет сел в 7.39. Как сообщил представитель аэропорта, самолет вылетел из Мурманска в 5.31, сообщает РИА «Новости».

Изначально вылет планировался после 7.30, а всего данный рейс задерживался с 2.50.

Пассажиры уже начали выходить из закрытой зоны аэропорта, но пока они отказываются разговаривать с прессой.

Между тем, рейс Москва – Баку, прибыл из аэропорта Шереметьево с опозданием, а еще один рейс задерживается.

«Из-за инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100С в аэропорту Шереметьево в Москве работает только одна летная полоса. По этой причине рейс «SU 1852» Москва – Баку прибыл с опозданием. Самолет «Аэрофлота» прибыл в Баку утром в 07.18 (06.18 мск). Будет задержка еще в одном рейсе из Москвы в Баку», – сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

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После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей.

Также стало известно, что тела всех погибших извлечены из самолета.