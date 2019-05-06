Мексиканский оператор SSJ пообещал следить за расследованием ЧП в Шереметьево

Мексиканская авиакомпания Interjet, использующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, пообещала следить за расследованием катастрофы авиалайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

В заявлении одного из ведущих авиаперевозчиков Мексики говорится, что «Interjet глубоко скорбит в связи с происшествием с участием самолета Sukhoi SuperJet 100 российской авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево», передает ТАСС.

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В Interjet отметили, что в настоящее время компания использует только пять самолетов этой модели «в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности», поддерживает постоянный контакт с производителем и компетентными представителями властей и будет следить за результатами расследования.

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.