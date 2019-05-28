Россия пообещала не превращать Идлиб во вторую Ракку

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о гарантиях со стороны России в отношении сирийского Идлиба.

«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США. Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе», – пообещал Вершинин.

По его словам, Совбез ООН должен задуматься об освобождении миллионов мирных жителей Идлиба из плена террористов, передает ТАСС.

«Представитель генсека задала вопрос о том, что нужно делать, чтобы защитить мирных жителей. Этот вопрос требует размышлений и наших действий. Но и у меня есть вопрос: что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов? В том, что это террористы, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений», – сказал замглавы российского МИД.

«Когда говорится о том, что все стороны должны выполнять гуманитарное право, я хотел бы уточнить, о каких сторонах идет речь? О правительстве? Я понимаю. Об оппозиции? Я понимаю. Но идет ли речь о 99% той территории Идлиба, которая контролируется «Хайат Тахрир аш-Шамом» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» – прим. ВЗГЛЯД), которая находится в списке террористических организаций нашего совета? Можем ли мы говорить о том, что террористы что-то сделают по гуманитарному праву?» – обратился к коллегам Вершинин.

Ранее незаконные вооруженные формирования перебросили на юго-запад Идлибской зоны деэскалации танки, БМП, «джихад-мобили», а также свыше 800 боевиков. За сутки в Идлибской зоне деэскалации обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Напомним, 20 мая боевики, возглавляемые террористической группировкой, начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. 22 мая подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба. 23 мая армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики, а также рассуждала, кто вооружил наступающих в Сирии боевиков.