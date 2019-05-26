Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400?

Турция наращивает поставки вооружений боевикам сирийской оппозиции, которые выступают против армии Сирии, действующей при поддержке России. Такое сообщение накануне передало Reuters со ссылкой на самих представителей вооруженных группировок из провинции Идлиб. Источник информагентства утверждает, что турки поставили боевикам десятки бронемашин, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые ракетные комплексы, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В воскресенье из Сирии поступили сообщения, которые могут свидетельствовать в пользу утверждений Reuters. Боевики с территории Идлибской зоны деэскалации обстреляли из РСЗО несколько населенных пунктов в провинции Хама. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Именно вооружение, поставленное турками, помогло боевикам отбить город Кафр-Набуда, ранее освобожденный правительственной сирийской арабской армией (САА), утверждает источник Reuters. Более того, в Кафр-Набуду вошли боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзников по также запрещенной коалиции исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

На прошедшей неделе имели место события, которые могут сыграть ключевую роль в развязке сирийской драмы – речь идет о судьбе провинции Идлиб, которая остается последней крупной территорией, контролируемой джихадистами. Напомним, Идлиб долгое время оставался своего рода «заповедником», куда выдавливали боевиков с других территорий, освобождаемых САА и ее союзниками.

При этом Африн – часть провинции Алеппо к северу от Идлиба – с марта прошлого года контролируется турецкой армией, и Анкара опасается, что этот район возьмут под контроль сирийские курды. Считается, что Турция также поддерживает часть вооруженных группировок в «заповеднике» Идлиба.

В понедельник боевики ХТШ начали наступление на позиции САА с применением танков. В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению Идлиба. По сведениям генерал-майора Купчишина, сирийская армия в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за сутки уничтожила 350 боевиков.

Ситуация развивается стремительно. При этом от Турции логично ждать если не невмешательства в процесс, то, во всяком случае – не массированной поддержки вооруженных групп, воюющих против Дамаска. Скорее, Анкара должна была бы «придержать» те группировки, на которые она может оказывать влияние. Напомним, что демилитаризованная зона в Идлибе глубиной 15-20 километров была создана в результате договоренностей, достигнутых президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

15 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Москвы и Анкары создать рабочую группу по Идлибу. К слову, в тот же день Чавушоглу подтвердил, что Турция не собирается откладывать закупки российских комплексов С-400.

И проходит всего десять дней, как сообщается: Турция поддерживает оппозиционеров в их борьбе против сирийской армии, поддерживаемой Россией.

«Фиксировались факты, что на фронт Идлиба из района Алеппо (через Африн) были переброшены подразделения оппозиции, лояльные Турции. То, что ряд групп оппозиции в самом Идлибе взаимодействует с Турцией – это тоже секрет Полишинеля», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов.

Сложность ситуации в том, что, с одной стороны, были заключены Сочинские соглашения, которые выгодны России и Турции. С другой стороны – радикальные оппозиционеры из ХТШ демонстрируют свою волю в Идлибе и навязывают свой сценарий. По мнению Мардасова,

«фактически, несмотря на то, что есть обязательства Турции в том, чтобы справиться с радикальной оппозицией, – ХТШ навязывает свои условия, в том числе и туркам».

«Поэтому я не очень разделяю мнение о том, что турки ничего не хотят делать в Идлибе. Это довольно сложная проблема: как ликвидировать ХТШ, чтобы не затронуть мирное население, не спровоцировать поток лоялистов в ХТШ», – отмечает эксперт.

Что касается наступления проправительственных сил, то опасность его в том, что непонятно, какие цели оно перед собой ставит, полагает Мардасов. «С одной стороны – постепенно выводились проиранские отряды ополчения, чтобы они не нарушали российско-турецкие соглашения о перемирии в данном районе», – указывает эксперт. С другой стороны, в зоне деэскалации начинается наступление.

Мардасов допускает, что могли иметь место какие-то договоренности России и Турции по продвижению правительственных войск Сирии в районе Идлиба. Но ситуация легко могла выйти из-под контроля, считает собеседник. Прецеденты, по его словам, были.

«Напомню, что когда брали базу Абу Духур, то между Россией и Турции также был согласован сценарий продвижения проправительственных отрядов вглубь зоны деэскалации Идлиб, – указывает Мардасов. – Но из-за того, что проправительственные силы там начали идти дальше намеченных линий, то турки вернули назад оппозиционные отряды и нарастили им поставки вооружений. Поэтому здесь также возможен сценарий, при котором ситуация в Идлибе развивается не так, как планировалось».

С другой стороны, и проправительственные силы, которые начали наступление на позиции ХТШ, точно так же диктуют свою волю внешним игрокам, тем же России и Турции, считает собеседник.

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Третий сценарий предполагает, что такое развитие событий, собственно, и нужно Москве и Анкаре, отмечает Мардасов. «Возможно, что Россия и Турция ставили цель ликвидировать некие зоны в Идлибе, – обрисовывает этот сценарий собеседник. – Соответственно, Турция не может открыто заявить, что она сдает эти территории проправительственным силам. Ведь это подорвет поддержку Турции среди суннитского населения и среди оппозиции. Сейчас разыгрывается сценарий такого хаоса, во время которого идет наступление на Идлиб. Но, возможно, что точки, которые займет сирийская армия, уже давно были согласованы на переговорах».

Некоторые эксперты допускают, что сообщение Reuters о массированных поставках турецкой бронетехники боевикам – это «фейк-ньюс». Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассматривает появление публикации Reuters и подобного рода «вбросы», как попытку Запада осложнить положение Турции. По мнению эксперта, это может быть связано с раздражающей США сделкой о покупке Анкарой российских комплексов С-400.

«Интересы Турции изначально достаточно сильно расходились с интересами Сирии и позицией России. В то же время Турция с самого начала конфликта придерживалась принципа территориальной целостности – и это тот пункт, на котором строится взаимодействие Москвы и Анкары», – подчеркивает Шаповалов. Несмотря на уже упомянутые расхождения, Россия и Турция продемонстрировали высокую степень договороспособности.

Параллельно с этим развивается непростой диалог Анкары с США и странами ЕС. «В частности, чрезвычайно непростые сейчас франко-турецкие отношения. Фактически обострение американо-турецких отношений, после решения Турции о покупке С-400, приняло форму беспардонного политического давления США на суверенное государство», – указывает Шаповалов. При этом Турция, оставаясь членом НАТО, по большинству спорных моментов в отношениях Запада и России занимает позицию, отличающуюся от позиции Запада, отмечает эксперт.

Шаповалов полагает:

«Можно предположить, что для западных элит крайне важно расстроить российско-турецкие отношения, дискредитировать Турцию в глазах России, дестабилизировать тем самым ситуацию в Сирии и вернуть Турцию в лоно западного союза».

Поэтому вполне вероятно, что мы имеем дело не с проверенной и задокументированной информацией, а с попыткой фальсификации, вброса заведомо ложных сообщений, резюмирует эксперт.