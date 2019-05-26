Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

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26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничникамиФото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возвращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
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В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
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Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
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Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
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      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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            Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

            Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная пресса   26 мая 2019, 16:28
            Фото: Hosam Katan/Reuters
            Текст: Михаил Мошкин

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            Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400?

            Турция наращивает поставки вооружений боевикам сирийской оппозиции, которые выступают против армии Сирии, действующей при поддержке России. Такое сообщение накануне передало Reuters со ссылкой на самих представителей вооруженных группировок из провинции Идлиб. Источник информагентства утверждает, что турки поставили боевикам десятки бронемашин, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые ракетные комплексы, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО).

            В воскресенье из Сирии поступили сообщения, которые могут свидетельствовать в пользу утверждений Reuters. Боевики с территории Идлибской зоны деэскалации обстреляли из РСЗО несколько населенных пунктов в провинции Хама. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

            Именно вооружение, поставленное турками, помогло боевикам отбить город Кафр-Набуда, ранее освобожденный правительственной сирийской арабской армией (САА), утверждает источник Reuters. Более того, в Кафр-Набуду вошли боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» и их союзников по также запрещенной коалиции исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

            На прошедшей неделе имели место события, которые могут сыграть ключевую роль в развязке сирийской драмы – речь идет о судьбе провинции Идлиб, которая остается последней крупной территорией, контролируемой джихадистами. Напомним, Идлиб долгое время оставался своего рода «заповедником», куда выдавливали боевиков с других территорий, освобождаемых САА и ее союзниками.

            При этом Африн – часть провинции Алеппо к северу от Идлиба – с марта прошлого года контролируется турецкой армией, и Анкара опасается, что этот район возьмут под контроль сирийские курды. Считается, что Турция также поддерживает часть вооруженных группировок в «заповеднике» Идлиба.

            В понедельник боевики ХТШ начали наступление на позиции САА с применением танков. В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению Идлиба. По сведениям генерал-майора Купчишина, сирийская армия в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за сутки уничтожила 350 боевиков.

            Ситуация развивается стремительно. При этом от Турции логично ждать если не невмешательства в процесс, то, во всяком случае – не массированной поддержки вооруженных групп, воюющих против Дамаска. Скорее, Анкара должна была бы «придержать» те группировки, на которые она может оказывать влияние. Напомним, что демилитаризованная зона в Идлибе глубиной 15-20 километров была создана в результате договоренностей, достигнутых президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

            15 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил о намерениях Москвы и Анкары создать рабочую группу по Идлибу. К слову, в тот же день Чавушоглу подтвердил, что Турция не собирается откладывать закупки российских комплексов С-400.

            И проходит всего десять дней, как сообщается: Турция поддерживает оппозиционеров в их борьбе против сирийской армии, поддерживаемой Россией.

            «Фиксировались факты, что на фронт Идлиба из района Алеппо (через Африн) были переброшены подразделения оппозиции, лояльные Турции. То, что ряд групп оппозиции в самом Идлибе взаимодействует с Турцией – это тоже секрет Полишинеля», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов.

            Сложность ситуации в том, что, с одной стороны, были заключены Сочинские соглашения, которые выгодны России и Турции. С другой стороны – радикальные оппозиционеры из ХТШ демонстрируют свою волю в Идлибе и навязывают свой сценарий. По мнению Мардасова,

            «фактически, несмотря на то, что есть обязательства Турции в том, чтобы справиться с радикальной оппозицией, – ХТШ навязывает свои условия, в том числе и туркам».

            «Поэтому я не очень разделяю мнение о том, что турки ничего не хотят делать в Идлибе. Это довольно сложная проблема: как ликвидировать ХТШ, чтобы не затронуть мирное население, не спровоцировать поток лоялистов в ХТШ», – отмечает эксперт.

            Что касается наступления проправительственных сил, то опасность его в том, что непонятно, какие цели оно перед собой ставит, полагает Мардасов. «С одной стороны – постепенно выводились проиранские отряды ополчения, чтобы они не нарушали российско-турецкие соглашения о перемирии в данном районе», – указывает эксперт. С другой стороны, в зоне деэскалации начинается наступление.

            Мардасов допускает, что могли иметь место какие-то договоренности России и Турции по продвижению правительственных войск Сирии в районе Идлиба. Но ситуация легко могла выйти из-под контроля, считает собеседник. Прецеденты, по его словам, были.

            «Напомню, что когда брали базу Абу Духур, то между Россией и Турции также был согласован сценарий продвижения проправительственных отрядов вглубь зоны деэскалации Идлиб, – указывает Мардасов. – Но из-за того, что проправительственные силы там начали идти дальше намеченных линий, то турки вернули назад оппозиционные отряды и нарастили им поставки вооружений. Поэтому здесь также возможен сценарий, при котором ситуация в Идлибе развивается не так, как планировалось».

            С другой стороны, и проправительственные силы, которые начали наступление на позиции ХТШ, точно так же диктуют свою волю внешним игрокам, тем же России и Турции, считает собеседник.

            Третий сценарий предполагает, что такое развитие событий, собственно, и нужно Москве и Анкаре, отмечает Мардасов. «Возможно, что Россия и Турция ставили цель ликвидировать некие зоны в Идлибе, – обрисовывает этот сценарий собеседник. – Соответственно, Турция не может открыто заявить, что она сдает эти территории проправительственным силам. Ведь это подорвет поддержку Турции среди суннитского населения и среди оппозиции. Сейчас разыгрывается сценарий такого хаоса, во время которого идет наступление на Идлиб. Но, возможно, что точки, которые займет сирийская армия, уже давно были согласованы на переговорах».

            Некоторые эксперты допускают, что сообщение Reuters о массированных поставках турецкой бронетехники боевикам – это «фейк-ньюс». Так, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассматривает появление публикации Reuters и подобного рода «вбросы», как попытку Запада осложнить положение Турции. По мнению эксперта, это может быть связано с раздражающей США сделкой о покупке Анкарой российских комплексов С-400.

            «Интересы Турции изначально достаточно сильно расходились с интересами Сирии и позицией России. В то же время Турция с самого начала конфликта придерживалась принципа территориальной целостности – и это тот пункт, на котором строится взаимодействие Москвы и Анкары», – подчеркивает Шаповалов. Несмотря на уже упомянутые расхождения, Россия и Турция продемонстрировали высокую степень договороспособности.

            Параллельно с этим развивается непростой диалог Анкары с США и странами ЕС. «В частности, чрезвычайно непростые сейчас франко-турецкие отношения. Фактически обострение американо-турецких отношений, после решения Турции о покупке С-400, приняло форму беспардонного политического давления США на суверенное государство», – указывает Шаповалов. При этом Турция, оставаясь членом НАТО, по большинству спорных моментов в отношениях Запада и России занимает позицию, отличающуюся от позиции Запада, отмечает эксперт.

            Шаповалов полагает:

            «Можно предположить, что для западных элит крайне важно расстроить российско-турецкие отношения, дискредитировать Турцию в глазах России, дестабилизировать тем самым ситуацию в Сирии и вернуть Турцию в лоно западного союза».

            Поэтому вполне вероятно, что мы имеем дело не с проверенной и задокументированной информацией, а с попыткой фальсификации, вброса заведомо ложных сообщений, резюмирует эксперт.


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