Боевики перебросили танки на юго-запад Идлиба

Незаконные вооруженные формирования перебросили на юго-запад Идлибской зоны деэскалации танки, БМП, «джихад-мобили», а также свыше 800 боевиков, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал- майор Виктор Купчишин.

По данным генерала, сирийская правительственная армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама за сутки уничтожила до 350 террористов, шесть танков и БМП, несколько РСЗО, а также другую технику, передает ТАСС.

По информации Купчишина, в целях восполнения боевых потерь незаконные вооруженные формирования осуществляют переброску подкрепления, вооружения и военной техники в район населенного пункта Кафр-Нбуды.

«За двое суток на юго-запад Идлибской зоны деэскалации прибыло свыше 800 боевиков, не менее семи танков, трех БМП, 15 пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Получены сведения о подготовке главарями террористических формирований от двух до четырех заминированных автомобилей, управляемых смертниками, с целью прорыва обороны сирийских войск», – сообщил глава Центра.

Он также подчеркнул, что остается высокой вероятность проведения незаконными вооруженными формированиями инсценировок применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения правительственных сил Сирии в использовании химического оружия против мирного населения.

Всего в Идлибской зоне деэскалации за сутки обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Напомним, в понедельник боевики, возглавляемые запрещенной в России террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. В среду подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба.

В четверг армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики.

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