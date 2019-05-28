Аксенов назвал закрытым вопрос о статусе Керченского пролива

Керченский пролив – это «исключительно российские территориальные воды», его статус не является вопросом обсуждения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аксенов заявил, что «Керченский пролив – это исключительно российские территориальные воды», «это Россия» и здесь нечего обсуждать, передает РИА «Новости».

«Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив – это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России», – подчеркнул он.

Аксенов заявил также, что решение Международного морского трибунала в Гамбурге, который потребовал от России освободить украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе, было направлено на дискредитацию Москвы.

«На суд мы не отвлекаемся. У нас сегодня есть понимание, за что сидят моряки. Он нарушили государственную границу Российской Федерации и все наше законодательство. Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь», – сказал он.

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.

Согласно этому документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев будет добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.

Сенатор Константин Косачев, комментируя слова Зеркаль, заявил, что «пока Украина стоит на позициях прежнего руководства и отрицает геополитическую реальность, вряд ли возможно движение вперед».

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что намерение Киева добиться изменения статуса Керченского пролива является провокационным предложением и попыткой обострить отношения с Москвой.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу.

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у этого ведомства нет соответствующей юрисдикции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы.