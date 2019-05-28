В Крыму отреагировали на планы Киева по статусу Керченского пролива

Намерение Киева добиться изменения статуса Керченского пролива является провокационным предложением и попыткой обострить отношения с Москвой, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

«Это провокационное предложение и попытка обострить отношения с Россией. Существующая договорно-правовая база между Россией и Украиной от 2003 года по Азовскому морю четко определяет, что Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. С точки зрения международного права никаких вопросов в теме захода иностранных военных судов через Керченский пролив в Азовское море быть не может. Это делается только по разрешению двух сторон. Россия на такие шаги не пойдет», - сказал РИА «Новости» Мурадов.

По его словам, «порошенковские кадры», в лице представителей МИДа Украины, готовят очередной «подарок» новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в виде попытки обострить отношения с Россией. «По сути это новая попытка поставить под вопрос российский статус Крымского полуострова», – сказал Мурадов.

В свою очередь сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Россия не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, в том числе исходя из мер безопасности. Сенатор посоветовал Киеву придерживаться безусловного выполнения существующих договоренностей.

«Возникает вопрос, для чего Киеву нужен международный статус пролива? (Если для того) чтобы проходили иностранные военные корабли различных стран, то мы на это никогда не согласимся», – сказал сенатор.

По его словам, с точки зрения прохождения гражданских судов через Керченский пролив проблем никаких нет.

Ранее сенатор Константин Косачев, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о намерении Киева добиваться международного статуса Керченского пролива и при этом не разрывать соглашение с Россией, заявил, что «пока Украина стоит на позициях прежнего руководства и отрицает геополитическую реальность, вряд ли возможно движение вперед».

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу. Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить их, но Москва указала, что у трибунала нет соответствующей юрисдикции.