Киев захотел присвоить Керченскому проливу международный статус

Украина намерена добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, сообщила замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

По мнению украинской стороны, это позволит «снять многие вопросы», включая «вопрос правовой неопределенности».

«И вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», – приводит слова Зеркаль РИА «Новости» со ссылкой на «Новое Время».

Россия не раз указывала, что по смыслу Конвенции ООН по морскому праву пролив никогда не являлся международным.

Напомним, ситуация вокруг Керченского пролива обострилась после украинской провокации, которая привела к тому, что Россия задержала украинских моряков, нарушивших государственную границу.